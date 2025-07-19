被逼抽血而退學　父親誤解過世！周台英道歉：我的一生只有足球了

▲周台英道歉。（圖，下同／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

台師大學女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒，師大校長吳正己與教練周台英等人今（19日）出面致歉，周台英也哽咽喊「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練」，針對造成學員父親過世，周台英表示後來才聽說，「如果真的是因為我，我絕對抱歉」，願意親赴道歉。

周台英說，個人對於女足事件，對女足影響，深深感到抱歉。她要對女足隊員簡奇陞說，「我沒有這樣的心情，就是感覺，這個事情絕對是教練的錯，請接受我的道歉，事件不夠嚴謹，造成學校、球員心中壓力，也感到非常抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此事件間接造成學員父親過世，周台英起身離開記者會時特別回應，「父親過世我後來才聽說，如果真的是因為我，我絕對絕對絕對抱歉，我願意親自去她家道歉，我沒有那個心，我從事足球這麼久，我只想在女足界發揮我一點點的餘力幫她們，這是我最重要的，因為我的一生只有足球。」

台師大今日記者會由校長吳正己主持，包含教練周台英、擔任計畫主持人的體育與運動科學系教授陳忠慶、副校長印永翔、陳焜銘，研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰等人出席。

吳正己表示，今天帶著沈重心情在這裡就有關本校女足事件開會，首先要向受害女足球員與家人表達最深最深的歉意，因為教練管理不當，研究計畫進行缺失，學校行政管理機制問題，讓球員受到傷害、委屈，非常抱歉。因此，也給社會大眾帶來困擾，也深深表達歉意，率學校同仁一起來表達歉意，周台英也在其中。