周台英靠「血牛論文」取得博士學位！醫質疑：師大根本沒有用力查

▲周台英。（圖／翻攝自中華民國足球協會）



記者施怡妏／綜合報導

師大女足抽血案延燒，教練周台英已被校方認定構成對學生的霸凌，今（19）日下午3點將在台師大舉行記者會，對外公開說明。蘇一峰醫師指出，周台英靠脅迫學生抽血的研究資料，取得台師大的博士學位，以及教授級專業人員，不僅違法且違反倫理道德，根本不能發表國際期刊，「台師大敢查下去辦到底嗎？」

蘇一峰醫師在臉書發文，「我看起來，台師大根本沒有用力查下去」，周台英靠脅迫學生「當血牛」的研究資料，取得台師大的博士學位及教授級專業人員，是違法且違反倫理道德，這些資料不能用來發表國際期刊，也不能當畢業論文，「不能靠這些血資料取得教職！」

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蘇一峰表示，透過這類資料進行的研究案，甚至不應該獲得國科會研究補助，研究案應該要退回經費，「台師大敢查下去辦到底嗎？博士學位要繼續保留嗎？」

▲台師大。（圖／記者許敏溶攝）



事發至今，周台英一直神隱未現身，校長吳正己則因前往日本，僅發表書面道歉聲明。而受害學生簡奇陞表示，至今沒收到周台英教練正式道歉，受害學生需要的是一句真誠的道歉，若周老師願意正面道歉，絕對會接受。

台師大表示，今日包括校長吳正己、周台英教練等人，下午3點將在台師大一起召開記者會，對外說明整起事件的始末。出席者還包括周台英的博士論文指導老師、體育與運動科學系教授陳忠慶，副校長印永翔、陳焜銘，研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰。