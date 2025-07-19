周台英認了違法替學生抽血　校方證實：108年就開始

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」事件持續延燒，師大校長吳正己與教練周台英等人今（19日）出面致歉，周台英也坦承找沒有醫護資格的學長幫女足球隊學生抽血。台師大研究倫理審查委員會進一步證實，周台英從108年開始，就由未具醫護資格的學長幫女學生抽血。校方表示，為彌補上述漏洞，決議成立大學第一個「研究參與者保護中心」，強化督導學倫機制。

▲周台英坦承違法替學生抽血，校方進一步證實，108年就開始。（圖／記者黃克翔攝）

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吳正己今日下午率領學校主管90度鞠躬道歉，而事發至今才首度亮相的周台英教練，除了親自道歉，也發出道歉文字，強調會反省，她說本意是希望透過運科幫助球員，卻忽略學生感受，更哽咽說到「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練」。

周台英也提及，因為女足隊隊員不多且常受傷，所以才想透過研究計畫幫忙足球隊員。不過，她也坦承，剛接觸時，的確有請無執照的學長來幫忙為女學生抽血，「我感到非常非常抱歉」。至於球員經費問題，因為已經進入司法調查就不多說。

特別的是，面對媒體詢問周台英何時開始幫學生抽血，台師大研究倫理審查委員會主委陳學志表示，周台英從108年開始就幫學生抽血，因為是國科會的計畫，也編列相關預算。他也證實，周台英在沒有醫護人員狀況下，由學長幫女足隊員抽血。另外，周台英在109年也有一個涉及學生的抽血計畫，因為沒申請國科會經費，故沒有送國科會審查，細節還要進一步了解。

為了彌補上述缺失，陳學志表示，校方將會成立「研究參與者保護中心」，這是醫院才會有的單位，台師大等於是全台第一個成立該單位的大學，負責統籌、協調與監督全校研究計畫中與參與者保護相關業務，落實人本研究精神與制度化管理，藉此全面檢討學術倫理審查及督導機制。