女足抽血案驚見北市聯醫醫師涉入　院方：無實際介入研究

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，媒體報導指出，該項研究子計畫中的團隊成員包括北市聯醫醫師參與其中。北市聯醫今（19）日發布聲明表示，該醫師參與性質為提供領域相關之專業建議，經調查該醫師並無實際介入研究設計、資料收集或執行工作。

這起完整研究案名稱為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」。媒體報導揭露，此計畫共涵蓋4個子計畫，分別由中央大學、長庚醫院、台師大執行，而此一調查報告所調查的，是台師大執行的「子計畫三」，子計畫三的共同主持人有周台英、北市大助理教授曾暐晉、北市聯醫醫師林姿吟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市聯醫仁愛院區表示，該醫師因其專業背景可提供該研究團隊意見，列名協同主持人。其參與性質為提供領域相關之專業建議，經調查該醫師並無實際介入研究設計、資料收集或執行工作。迄今為止，該醫師尚未提供任何形式之諮詢服務或進一步協作。

仁愛院區表示，對於所屬醫師參與外部研究計畫，均要求其遵守相關法規與倫理規範，並秉持公開透明原則審慎處理，以確保專業行為合乎社會期待與機構責任。