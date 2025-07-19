快訊／簡奇陞聲明「我想要的有了」：受害者角色下台一鞠躬

▲台師大女足受害學生簡奇陞表示，從受害者角色下台一鞠躬。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」事件持續延燒。師大校長吳正己與教練周台英等人今（19日）出面向學生及社會大眾致歉。受害學生簡奇陞也發表聲明，指自己目的達到了，今天之後不會接受新聞媒體採訪，只會接受深度專訪、學校演講或公益活動等等，「我身為受害者的角色，要下台一鞠躬。」

台師大校長吳正己今天帶領教練周台英等人，出面公開致歉，吳正己還發表五點道歉聲明，坦承此次事件是學校的失責。另周台英也哽咽道歉，強調自己會反省，本意是希望透過運科幫助球員，卻忽略學生感受，更提及「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」

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面對周台英道歉，受害學生之一的簡奇陞，則透過人本教育基金會發表聲明，指既然周台英教練跟校方都道歉，現在聲明，以後不會再接受任何新聞媒體採訪，包括政論節目錄影，因為要老師道歉及學校改革的目的達到，「我想要的有了，接下來的對我來說，就是都交給大家了。」

簡奇陞說，自己未來只會接受深度的專訪、學校的演講或是公益活動等等，「我身為受害者的角色，要下台一鞠躬。」原則上不會接受新聞類的節目或新聞類報導的採訪。

簡奇陞表示，希望可以透過這次事件與檢視的過程，讓體育的文化有所改變，可以讓整個不管是足球或是相關的體育班的制度等等，都可以有所變化。