打造共融職場！　台南勞工局辦多元性別友善論壇

▲台南市勞工局將於8月1日舉辦「多元性別友善職場論壇」，邀請跨界講者深入交流實務經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

性別平權不是口號，而是職場日常！台南市勞工局將於8月1日在關子嶺富野溫泉會館舉辦「尊重與共融：打造多元性別友善職場論壇」，邀請來自法學界、企業界與性別倡議領域的講者，透過法規解析、企業實務與生命經驗對話，共同探索打造安全、包容、多元的現代職場之道。即日起開放免費報名，名額有限。

勞工局長王鑫基表示，性別友善職場是未來企業競爭力的核心之一，市府近年積極透過政策推廣與實務引導，協助企業落實多元共融理念。本次論壇不僅呼應黃偉哲市長「希望家園」的施政主張，也將透過跨界對話，啟發企業更多行動方案，讓性別平權從理念落實到日常職場運作。

論壇分為兩大主軸。上半場專題演講由中正大學法律系教授鄭津津主講，從法規制度角度解析台灣職場性別友善政策的發展與挑戰；下半場圓桌論壇則由三位跨界講者共同對談，包括：林均諺／台灣彩虹平權大平台執行長，分享多元性別職場倡議與企業合作案例；黃偉銘／台北國泰萬怡酒店人資主任，介紹企業如何打造同志驕傲月與女性培力課程；劉宇霆／台灣同志諮詢熱線主任（跨性別男性），分享自身生命經驗與職場挑戰。

勞工局指出，此論壇透過實務分享與經驗對話，期盼能強化企業性別意識，推動更多友善職場行動，落實真正「不分性別、人人安心」的工作環境。

即日起開放線上報名（網址：https://reurl.cc/VWXXpQ），洽詢專線：06-2991111#8148範小姐，名額有限，額滿為止。