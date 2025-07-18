▲台灣好行503大龍門線+電輔+自行車，打造低碳旅遊趣。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政18日出席於龍潭區名人堂花園大飯店，舉辦的「大龍門低碳旅遊記者會」表示，市府為建構大龍門(大溪、龍潭、石門水庫)三地區觀光廊帶的低碳旅遊資源，將原台灣好行「503石門水庫線」，升級並重新命名為「503大龍門線」，串聯亮點景區，結合YouBike與太平洋自行車資源，優化沿線低碳運具設施，讓旅客輕鬆暢遊。

張善政指出，大龍門旅遊廊帶具豐富自然資源與深厚人文底蘊，無論是喜愛親水活動、欣賞自然風景或探索人文風貌，都能找到專屬的美好旅程，今（114）年農曆春節期間即吸引逾28萬人次造訪，顯見其高度發展潛力與市場認同。

此次全面升級的台灣好行503大龍門路線，可銜接501、502與506等路線，進一步完善低碳旅遊路網，市府將持續朝向「低碳旅遊」與「永續觀光」的發展目標邁進，透過整合交通運輸、在地產業與文化體驗，推動兼具環保、便利與深度的觀光旅遊模式。

市府觀旅局表示，台灣好行「503大龍門線」自中壢總站發車，沿途串聯龍潭大池、三坑老街、石門水庫與慈湖等景點，並可銜接其他三條台灣好行路線，打造便利的觀光轉乘網絡。市府更率全國之先推出「台灣好行四線聯票」及多款主題套票，結合藍色公路遊艇、單車旅遊與原民文化體驗，推動無紙化與低碳永續旅遊。

市府精選多條「大龍門單車推薦路線」，如龍潭三坑鐵馬道、大鶯綠野景觀自行車道等，並與在地知名品牌太平洋自行車合作，推出電輔車遊程，讓旅客輕鬆騎乘、深度體驗桃園自然與人文風貌。同時推出設計風格輕快實用的「大龍門觀光主題摺頁」，融合潮流掛飾造型、地圖導引與路線推薦，於旅客服務中心及主要景點提供旅客參考。

觀旅局表示，大龍門觀光廊帶結合大溪人文節慶、龍潭客庄風情與石門水庫的水域活動，是桃園低碳觀光重點示範區。市府將持續整合交通、旅宿與地方資源，打造「搭得輕鬆、騎得自在、玩得精彩」永續旅遊新典範。更多乘車資訊可至台灣好行官網（網址：https://www.taiwantrip.com.tw）查詢。