年初才因貪128萬助理費被判刑　藍議員身家近億、揹債2億

▲新北市議員曾煥嘉（右）。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）公布最新廉政公報，此次有包含新北市議會及桃園市議會正副議長部分，特別的是，今年一月才因貪汙128萬多元、認罪被判刑的國民黨議員曾煥嘉財力頗豐，名下20筆土地、46筆建物、存款1029萬6873元，投資建設公司3938萬2800元，但也揹債2億1455萬4143元，絕大部分為周轉金。

曾煥嘉曾涉詐領助理補助款，利用人頭助理不法申報128萬多元。從原本堅決否認涉貪又改口認罪。新北地方法院今年一月宣判，依《貪汙治罪條例》判處曾煥嘉有期徒刑3年、褫奪公權4年，而協助詐領的3名人頭助理，分別判處有期徒刑1年、6個月、1年2個月，均褫奪公權1年、緩刑2年。

而根據最新財產申報，曾煥嘉名下有20筆土地、46筆建物、存款1029萬6873元、11筆保險，沒有任何股票、基金及珠寶。事業投資部分，則有投資公司、開發建設公司，總金額3938萬2800元。曾煥嘉也背債2億1455萬4143元，絕大部分為周轉金。

另外，桃園議長邱奕勝部分，沒有配偶及子女，名下也沒有任何一筆土地跟建物，申報有現金20萬元、存款1179萬6735元、股票總值16萬8200元、5筆保險、債權6677萬元，主要為股東往來跟私人借貸，及事業投資500萬元。

