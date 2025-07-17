反罷文宣夾選舉公報！詹江村爆「王義川自導自演」：只為擺拍造謠

▲王義川在threads上PO文，爆料桃園有里長將反罷免文宣夾入選舉公報中。（圖／翻攝王義川threads）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

首波大罷免將於26日投票，未料桃園市卻爆出藍委魯明哲的「不同意罷免文宣」與選舉公報放在一起、並投進民眾住家信箱，嚴重影響行政中立及公平性。桃園市選委會還表示已經針對該里里長調查、要求說明，後續將依法送辦。但市議員詹江村爆料，該里里長陳朝福是民進黨議員的親戚，在辦公室中夾入反罷免文宣擺拍後再傳給立委王義川爆料，根本就是「自導自演！」

桃園市選委會指出，藍委魯明哲的不同意罷免宣傳品居然是跟選舉公報放在一起、投遞到民眾信箱，此舉已嚴重影響選務，除再次函文請各區公所務必注意行政中立，並責請中壢區公所再次提醒所有里長，務必注意嚴守行政中立外，另請中壢區公所確實調查個案情況，要求該里里長說明，後續也將依規定移送法辦。

對於這起明顯違反行政中立的離譜之舉，詹江村在臉書發文怒轟「民進黨奧步再出！村長爆料，品質保證，彈無虛發，從不翻車！」詹江村指出，這起事件根本就是王義川自導自演，製造魯明哲傳單夾帶投票通知單，再發文攻擊行政不中立。

詹江村指出，該位明德里里長陳朝福，是中壢民進黨議員張曉昀的親戚，「陳朝福里長自己在家中辦公室，將投票通知單，夾入魯明哲的反罷免文宣，拍照之後再將相片傳給王義川爆料，但卻連一張都沒發出去，只是為了擺拍造謠之用。建請檢察官將里長陳朝福跟王義川收押禁見！」

詹江村還表示，在報案之後，警方有到里長家中調查，里長承認拍照地點是他的辦公室，但他不知道文宣是誰夾的，這些文宣都沒有投進民眾信箱，只是拍照散佈出去而已。