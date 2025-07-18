海基會：要求補繳「除籍證明」是協助陸配完成法律程序　

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦日前批評移民署要求陸配補繳「喪失原籍證明」是壓迫陸配。對此，海基會秘書長羅文嘉18日表示，相關措施是為了協助陸配，完成法律所要求的程序，少數人碰到特殊狀況，海基會也在協助中。

羅文嘉在記者會上提到，中華民國法律規定的很清楚，不得同時擁有兩岸兩地的戶籍，必須放棄對岸戶籍，才能取得中華民國的戶籍，在民國93年修法前取得的，必須在6個月之內完成補正程序，「雖然已過20幾年，但法律條文仍在，所以政府的目的是要協助這些未能依照法律規定完成補正程序的人，才有這樣的措施。」

羅文嘉指出，政府的目的是協助這些已經入籍，取得中華民國國籍，但在法律要求的程序上沒有完成的人完成程序，從開始實施到現在，完成的比例也相當高，「當然還是有非常少數的人，最後選擇放棄中華民國國際，選擇中華人民共和國的國籍，這一部分我們予以尊重。」

羅文嘉說，當然，也有少數人目前還在作業過程中，可能碰到一些特殊狀況，海基會現在也在協助這些特殊案例完成補正程序。

羅文嘉也提到，有部分人因為一直聯絡不上，移民署跟陸委會還在持續聯絡中，「任何人都應該遵守法律，而政府要做的就是協助他們完成法律的程序。」

羅文嘉還說，他們能理解，很多當事人因為不了解法律，20、30年來都沒有自覺，當然政府也有責任，作為一個民主法治的國家，一方面要尊重人民的感受、人民的權益；另一方面也要兼顧法律的公平性，政府在過程中非常謹慎，一步一步去修正調整，輔導、解決了很多案例與問題。