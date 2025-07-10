陸委會：不建議辦理「金廈泳渡」　對岸海警船頻繁侵擾

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

今年「金廈泳渡」傳出由於中央認定統戰意味濃厚，已要求金門縣府停辦。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑10日表示，由於大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，在提供給體育署的意見中，他們是「不建議辦理」。

梁文傑在例行記者會上提到，「金廈泳渡」屬於體育活動，金門縣政府是先向體育署申請，所以陸委會並沒有發公文給金門縣政府。

梁文傑說，體育署有來問陸委會的意見，他們的意見是，由於去年開始大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，所以現在對於水域安全的問題，必須要重視各部門意見，「我們是不建議辦理。」

▼「金廈泳渡」傳出今年將停辦。（圖／記者林名揚翻攝）



另外，「金門海上長泳」活動也邀請了不少陸籍人士參與，梁文傑指出，該活動是在我方的水域內舉辦，屬於一般的體育專業交流，由體育署審認，陸委會樂見其成。

梁文傑上周就表示，「金廈泳渡」本就屬於福建、廈門對金門統戰的一項活動，去年對岸還將活動包裝成「海峽論壇」的一個分支活動，「所以這個活動的本質，我們不會稱它是單純的運動，凡是去廈門參加過活動的選手，大家都知道要接受統戰洗禮。」

梁文傑還說，這次對岸申請了很多政府官員、電視台記者，要做網路直播，甚至還有無人機空拍等，所以政府會對其性質做審慎審查，「這一次是在廈門舉辦，從廈門游過來，等於是要進入我方的禁限制水域，而且不只是選手，還有很多拍攝船，所以我們會比較謹慎處理。」