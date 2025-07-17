10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

▲陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署4月向1.2萬名陸配發出通知，要求補繳「除籍證明」，否則台灣身分恐遭註銷。陸委會副主委、發言人梁文傑17日表示，目前有10位陸配決定放棄台灣身分，有些是因為在對岸還想有福利，有些則是在對岸還有財產要繼承。

梁文傑提到，目前有10位陸配決定放棄台灣身分，理由不一而足，有些是在對岸享有一些社會福利不願意放棄，有些是在對岸有財產要繼承，有些則是因為在台灣的配偶已經不在了，「我們都遵照當事人的意願。」

國台辦16日批評民進黨針對在台落戶20多年的陸配，在早已超過「追訴期」的情況下，要求補繳「喪失原籍證明」，是典型的違法濫權。對此，梁文傑指出，這是錯假訊息，也顯示對岸對我方法治認知有待加強，「單一身分制度是《兩岸人民關係條例》所規定的，具有雙重身分，不論時間多長，只要被查獲，就不得不註銷台灣身分，不存在執行期、追訴期的問題。」

梁文傑強調，現在的婚姻是登記制，必須要有結婚協議書、兩名證婚人，並且結婚雙方親自到戶政機關登記才有效，「我剛剛講的任何一個要件不存在，不管你結婚再久，婚姻的效力都是有缺陷的，陸配的除籍證明也是相同的道理，如果你沒有的話，根據《兩岸人民關係條例》，在台灣的身分就面臨被註銷的風險。」

梁文傑還說，追訴期是《刑法》在討論的，國台辦似乎是將這些陸配當成犯罪者，才會有追訴期，「但我們並不是用這樣的概念來處理，是針對一些舊案進行清查，給大家一個機會去補正，從頭到尾都是基於善良的考慮，不存在國台辦所說壓迫。」