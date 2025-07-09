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大陸 大陸焦點 特派現場

黃帝陵大祭祖活動　趙世通、林中森等逾300人出席

▲▼大陸國台辦副主任趙世通、海基會前董事長林中森、兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲趙世通（前排右）與林中森（前排左）一起出席兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／黃陵報導

「兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動」今（9）日於陝西省延安市黃陵縣的黃帝陵舉行，大陸國台辦副主任趙世通、海基會前董事長林中森一同出席。據悉，現場參加的兩岸民眾約有330人。

黃帝陵古稱「橋陵」，是歷代帝王和名人祭祀黃帝的場所。陵前的「黃帝手植柏」距今五千餘年，相傳為黃帝親手所植，是世界上最古老的柏樹。1961年3月，黃帝陵被大陸官方編為「古墓葬第一號」。

本次祭祖是2025陝台文化交流周的系列活動之一，參加人員為相關團隊約330人，其中包括大陸國台辦副主任趙世通一行5人，海基會前董事長林中森參訪團29人，以及中共陝西省委常委李明遠等。

赴陝西參加台灣青年實習就業研習營、台灣高中生陝西研習營、兩岸中醫藥文化研習營的學生，今日也一同與會祭祖活動。

▲▼大陸國台辦副主任趙世通、海基會前董事長林中森、兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

今天上午9時50分，祭祖典禮開始，議程依序為全體肅立、擊鼓鳴鐘；敬獻花籃；齊頌祭文；行三鞠躬禮。林中森被安排在趙世通與李明遠之後，為第二組敬獻花籃的人員。

典禮後，包括林中森在內的嘉賓參觀軒轅廟、黃帝手植柏、歷代名人碑刻，瞻仰軒轅殿，並拜謁黃帝陵。《東森新媒體ETtoday》於參觀空檔時向林中森詢問受訪意願，他相當低調並微笑婉拒；據悉，他當日也未受其他大陸媒體採訪。

暑假是大陸各地推動兩岸交流活動的高峰期。許多藍營政要今年雖仍如常赴陸參加各項活動，但由於正值台灣的大罷免期間，多數人選擇低調以對。此前，苗栗縣長鍾東錦出席第19屆湖北武漢台灣周開幕式時並未致辭，現場也婉拒受訪。

▲▼大陸國台辦副主任趙世通、海基會前董事長林中森、兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼林中森頌祭文（上圖）並敬獻花籃（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦副主任趙世通、海基會前董事長林中森、兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動。（圖／記者陳冠宇攝）

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