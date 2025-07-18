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導航亂帶路母子受困沒訊號森林　靠2張「手寫求救字條」獲救

導航亂帶路母子受困沒訊號森林　靠2張「手寫求救字條」獲救。（圖／翻攝自Calaveras County Sheriff`s Office）

▲母子因為手寫字條獲救。（圖／翻攝自Calaveras County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對母子前往露營地途中因為導航亂帶路，導致他們在一處偏遠森林中迷路，2人靠著留下手寫字條，被緊急出動的搜救人員發現，成功獲救。

卡拉韋拉斯郡(Calaveras)警方表示，他們12日接獲報案，一名49歲母親與9歲兒子原定前一天要抵達當地營地Camp Wolfeboro參加童子軍活動，然而營區一直沒見到2人身影，通報失蹤。

搜救人員立即展開行動，搜尋約4小時後，有人員發現一張手寫的求救字條，上面寫著「救命，我和兒子被困在路上，沒有訊號無法報案，我們在前面，路的右側」。

搜救人員循著路線繼續往前，果然又找到第二張字條，步行大約1公里後，終於找到失蹤母子。女子表示，汽車導航把她和兒子帶到森林深處，後來因為失去定位訊號，使得他們被困在森林中，在車上睡了一夜，幸好車上冷藏箱裝著預計要帶來營地的食物與飲料。

警方表示，這對母子做出了許多明智的決定，包含路邊留下求救字條、夜間使用危險警示燈，男童還利用童軍技巧，以口哨音對外求救傳達所在位置，他們盡了一切努力讓自己能被發現，幫助他們獲救。

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