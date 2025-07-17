女被陌生男拖到停車場綁架　「1動作幫助她獲救」驚險畫面曝

▲女子遭陌生男挾持。（圖／翻攝自St. Johns County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子遭到陌生男子綁架，31歲男子坦迪多(Theodore Michael Tundidor)搶劫她的商店後，又把人拖到停車場試圖帶上車，幸好過程中她做了1動作，成功吸引其他路人的注意獲救，驚險畫面在網上流傳。

事件6月29日下午3時30分左右發生在聖奧古斯丁市(St. Augustine)一間商店，警方接到報案，31歲男子坦迪多強迫一名女子上車，前往現場發現，坦迪多搶劫商店後，又把女店員拖到外面，試圖綁架。

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On Sunday, June 29, 2025, at approximately 3:30pm, deputies were dispatched to a business at 1054 SR 206 East. A 911 caller advised a male subject was attempting to force a… pic.twitter.com/5IcpJRWIIw — St. Johns County Sheriff's Office (@TeamSJSO) July 15, 2025

事件過程全被監視器拍到，畫面中可看到，坦迪多緊緊勒住女店員的脖子，試圖把人拖上車，女子不但拼命抵抗，還不斷大叫，「放開我！放開我！救命」，最後成功引來其他路人注意。

目擊案件的女民眾伊森(Kelly Eason)表示，她因為聽到受害女子的尖叫聲所以前來幫忙，「男子抓住了她，想把她拖回車上，我猜可能因為她不停反抗，我也在場尖叫，所以男子最後被嚇跑」。

警方表示，「在這種情況下，受害者做對了一切，尖叫、喊叫、反擊、引起注意」，多虧了受害者沒有放棄，最後才為自己爭取到了獲救的機會。坦迪多後來被控綁架、竊盜和汽車竊盜等罪。

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