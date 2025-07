女被陌生男拖到停車場綁架　「1動作幫助她獲救」驚險畫面曝

▲女子遭陌生男挾持。(圖/翻攝自St. Johns County Sheriff's Office)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子遭到陌生男子綁架,31歲男子坦迪多(Theodore Michael Tundidor)搶劫她的商店後,又把人拖到停車場試圖帶上車,幸好過程中她做了1動作,成功吸引其他路人的注意獲救,驚險畫面在網上流傳。

事件6月29日下午3時30分左右發生在聖奧古斯丁市(St. Augustine)一間商店,警方接到報案,31歲男子坦迪多強迫一名女子上車,前往現場發現,坦迪多搶劫商店後,又把女店員拖到外面,試圖綁架。

