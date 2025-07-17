女IG上傳3隻寵物犬靠窗影片　莫名被封帳號「3周損失95萬元」

▲女子分享寵物影片，帳戶莫名被停權。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在Instagram上分享一支寵物犬影片，卻導致她的帳號被封，她原本以為系統只是一時搞錯，幾天後就會恢復，結果發現她的照片被AI判定與兒童色情有關，害她商譽與營收都受損，損失約5萬澳幣（約台幣95萬元）。

身為女老闆的馬里納托(Rochelle Marinato)，近來在個人社群網站上分享一支影片，影片中3隻寵物犬一起倚靠在窗邊，畫面看起來十分溫馨，然而她的帳戶卻因此被停權。

馬里納托表示，她後來收到Instagram母公司Meta來信，發現她發的內容竟然被AI誤判與兒童性剝削、虐待或裸體有關，因為違反社群守則所以被停權，讓她覺得非常荒謬，雖然不斷去信向Meta申訴，但都沒有回音，原本以為只是小事件，最後卻讓公司營收都受到影響。

馬里納托解釋，「我的帳號被封了，等於損失了所有Instagram廣告，現在社群經營對於我們這種小公司來說非常重要，因為我們非常依賴社群，被停權等於斷了一切」，而且莫名被牽扯到兒童性剝削，也對她的商譽造成影響。

馬里納托最後花了3周才終於恢復帳號，因為帳戶停權期間導致營收下降75%，與去年相比損失約5萬澳幣，讓她十分無奈。Meta公司聲明回應，「我們會對違反我方政策的帳戶採取行動，如果用戶認為我們犯了錯誤，可以提出申訴」。