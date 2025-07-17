人妻家附近被強拖上車　遭7男「連續性侵11天」拍影片威脅

▲印度傳出性侵案件。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

印度拉賈斯坦邦傳出性侵事件，一名女子控訴，她在家門外遭到綁架，被7名男子性侵、囚禁長達11天，後來把昏迷不醒的她丟在路邊。當局目前已對案件進行調查。

女子的丈夫向警方報案表示，事件發生在阿爾瓦爾(Alwar)4月24日晚上，女子出門上廁所時，突然遭3名男子強拉上車，把她帶到帕尼亞拉路(Paniyala Road)附近一處空曠處，並在車內輪流性侵她，後來又加入4名男子。

女子表示，當她試圖反抗時，嘴巴被塞了一塊布，過程還被拍攝影片，威脅她如果敢去報警，就會把影片發布在網路上。

女子被綁架長達11天，處於昏迷狀態時被男子們丟在路邊，她在當地民眾的幫助下好不容易回到家中，家人一開始擔心男子們的威脅，所以第一時間不敢通知警察，近來才終於報案。

受害者家屬表示，他們通報警察後，警察雖然立了案，但是沒有任何行動，所以他們又前往副警司辦公室報案。目前案件已轉由當地警司進行調查，並且透露已掌握凶嫌行蹤，相信很快就能將人逮捕到案。

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