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社會 社會焦點 保障人權

97歲翁失蹤！為招待好友騎車遠征16公里　奔「這名店」買烤鴨

記者白珈陽／台中報導

哪家烤鴨這麼好吃？台中1名高齡97歲的劉姓爺爺，為了款待好友，獨自從潭子區騎乘電動代步車「遠征」16公里，打算前往烏日區一間北平烤鴨店買鴨，未料途中迷路騎到南區，只好向1名年輕女子問路。善良女子得知劉爺爺目的地尚遠，擔心安危請警方協助，員警到場聽聞劉爺爺為了友情不辭辛勞出遠門，感到十分佩服；最後員警聯繫家屬將劉爺爺接回，原來家人發現劉不在家中，已經通報警方協尋，幸好平安無事。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲97歲劉爺爺「遠征」16公里外烤鴨店，結果騎錯路，經善良女子報警由家人接回。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第三警分局健康派出所副所長陳奕宣、警員黃維毅日前下午5時許，接獲南區復興路二段有民眾需要協助，警方趕抵現場後，發現是一名騎乘電動代步車的爺爺疑似迷路，由於他鄉音濃厚，員警耐心聆聽他現身此處的原因後，卻不禁嚇了大一跳，大喊：「怎麼可能！」。

原來這名劉姓爺爺已高齡97歲，他從潭子一路風塵僕僕地，騎乘電動代步車準備前往烏日區，目的竟只是為了買北平烤鴨款待友人。儘管年事已高，劉爺爺思路清晰，他笑說剛才車子「不聽指揮了」，只好向路人問路，一名熱心的年輕女子得知他的目的地距離尚遠，擔心其安全，便代為通報警方協助。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方聽聞劉爺爺出門目的，得知要從潭子區騎到烏日區買烤鴨，大吃一驚。（圖／記者白珈陽翻攝）

劉爺爺也說，他不願因此事驚擾正在上班的兒女，堅持自己可以問路返家，也不想拋下宛如自己雙腳的電動代步車，不過警方考量他的年齡及交通風險，溝通後取得劉爺爺同意，將他帶回派出所。

劉爺爺的兒子趕到派出所後表示，中午發現父親不見蹤影後便四處尋找，並前往鄰近派出所報案，得知父親竟是為了買烤鴨而出門也哭笑不得，十分感謝員警及熱心民眾的協助，讓父親能夠平安返家。

至於到底是哪間烤鴨能讓97歲的劉爺爺，願意前往16公里遠購買？據了解，疑是烏日區名店「林福記脆皮烤鴨」，Google評價4顆星，有不少部落客為其寫美食文，認為「肉塊肥厚」、「油脂豐富」及「CP值高」，評價相當不錯，難怪劉爺爺願意不顧自己年事已高，也要為好友買到這令人齒頰留香的美味烤鴨。

警方呼籲，隨著超高齡化社會來臨，家中如有年長長輩，建議家屬平日多加留意其作息與外出動向，並可協助配戴愛心手鍊、隨身放置聯絡資訊或使用GPS定位設備，以備不時之需；同時提醒長輩，雖有代步工具也應量力而為，避免長途騎乘或誤入交通流量大的危險區域。

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