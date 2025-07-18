載病患出院救護車突竄火舌！他急推擔架救人　燒成鐵架畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉今（18）日上午發生一起救護車火燒車意外，一輛民間救護車載送69歲男病患出院返回養護中心，剛到養護中心門口，車頭突然竄出火舌，濃煙瞬間吞噬車身，車上技術員見狀立即下車，並用擔架將病患移到車外，駕駛也立即下車逃生。消防隊獲報後火速趕抵，迅速將火勢撲滅，所幸未波及養護中心及用路人，詳細起火原因仍待調查。

▲彰化芬園鄉1輛民間救護車發生火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園鄉1輛民間救護車發生火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發於上午11時28分許，這輛民間救護車，正從醫院載送一名69歲病患返回老人養護中心，才剛抵達養護中心門口，車頭引擎蓋突然冒出陣陣白煙，當時坐在車內的技術員立即用擔架將住民移出車外脫險，駕駛等3人迅速逃生後，很快整輛車竄出熊熊火焰，場面相當驚險。

消防局據報後，立即出動4輛消防車、1輛救護車及7名消防人員趕往現場，並由東區分隊小隊長尤富寬指揮搶救，迅速佈水線滅火，僅花4分鐘就控制火勢，並於11時50分完全撲滅。

▲彰化芬園鄉1輛民間救護車發生火燒車，消防緊急搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局經初步勘查，燃燒範圍僅限救護車，所幸未波及養護中心或其他車輛，車上亦無病患或隨車人員，確切原因仍需進一步鑑識。同時提醒用路人，夏季高溫易導致車輛零件過熱，駕駛應定期檢查油路、電線及滅火器，若發現異常冒煙或焦味，應立即停車並報警，避免意外發生。