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今年首波「年度大潮」要來了　氣象署示警7縣市沿海注意海水倒灌

▲▼磯釣,海釣,垂釣,釣魚,風浪,海邊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台灣今年首波年度大潮要來了，氣象署示警7縣市沿海注意海水倒灌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象署17日表示，台灣今年第一波年度大潮將在22日至27日發生，屆時台南、高雄、屏東及台東等南部沿海，以及基隆、新北、宜蘭等東北部沿海地區的居民務必注意海水倒灌與局部淹水等情況發生。

中央氣象署17日在臉書「報氣候－中央氣象署」指出，海水受到月球與太陽引力的作用所產生的自然潮汐現象即是天文潮，當月球、太陽和地球連成一直線，引力加強，讓漲潮更高、退潮更低，就是所謂的大潮。

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氣象署接著說，年度大潮就是一整年潮位最高的一段期間，通常出現在秋分前後的朔月或望月，或是月亮位於距離地球最近的位置（近地點）時，「這段期間的滿潮可能導致沿海地區海水倒灌、局部淹水，沿海地區務必提高警覺！」

▲▼7/22起防年度大潮　南部、東北注意海水倒灌。（圖／中央氣象署）

▲氣象署公布年度大潮主要影響地區。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今年台灣的年度大潮預計分三個時段發生，詳細如下：

第一波發生在7月22日至27日期間，影響南部沿海（台南、高雄、屏東、台東）及東北部沿海（基隆、新北、宜蘭）。

第二波發生在9月7日至11日期間，影響中部沿海地區（彰化至嘉義）及東部沿海的花蓮。

第三波發生在10月6日至10日期間，影響西北部沿海（新北至台中）以及離島地區如澎湖、金門與馬祖。

氣象署提醒，年度大潮發生期間，全台沿海潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況

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