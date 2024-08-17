第二波年度大潮「8／19起警戒5天」　西部沿海低窪區防淹水

▲年度大潮警戒時間和地點。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

年度大潮又來了，中央氣象署表示，第二波年度大潮將出現在8月19日到8月23日，西部沿海新北至嘉義將面臨最高滿潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌與局部淹水。

中央氣象署在氣象粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，「2024年年度大潮」Part Two將在​8月19日到23日出現，這次要注意的地方包括西部沿海新北至嘉義，為年度大潮，西南部及東北部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區在漲潮期間請注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

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氣象署表示，各地的年度大潮時間略有不同，7月20日到24日西南部沿海及東北部沿海已發生年度大潮；8月19日到23日西部沿海新北至嘉義預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位亦偏高；9月17日到21日澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高；10月16日到20日澎湖、金門、馬祖潮位亦偏高。

至於什麼是年度大潮呢，氣象署說明，月球和太陽的引力造成地球海水的潮起潮落，科學家把這個現象稱為「天文潮」，又可分為「大潮」與「小潮」。大潮為月球、地球與太陽呈現「一直線」時，正是海水潮汐漲落最大的時候。通常發生於農曆初一(朔月)及十五(滿月)前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低。

氣象署表示，一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」。在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

小潮則是月球、地球與太陽呈現「垂直」時，星球間的引力會彼此干擾抵銷，潮汐漲落較小，通常出現在農曆初八、九(上弦月)及農曆二十二、二十三(下弦月)時。

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