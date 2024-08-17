豪大雨轟南部4天　年度大潮下周來襲！淹水警戒區出爐

▲今起到下周二天氣不穩定，將有局部大雨或豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)起到下周二天氣持續不穩定，南部嚴防短延時豪大雨，中部和北東有午後大雷雨，下周三降雨可望趨緩。另8月19日起到23日逢年度大潮，西部沿海嚴防海水倒灌或積淹水。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天台灣處低壓帶，水氣偏多、雲量也明顯偏多，受西南風帶來水氣影響，中南部有局部較大雨勢，低壓帶預計影響到下周二，下周三雨勢可望趨緩。

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今天嘉義以南出現持續性降雨，中部以北有零星降雨，陳姵安表示，周六、周日南部雨勢較大，中南部受西南風水氣影響，其他地區中午前後則有午後雷陣雨發展，可能有局部豪大雨，午後雷陣雨可能持續到晚間。

下周一到下周二西南風增強，陳姵安說明，南部降雨將會增加，有局部豪雨，中部以北有午後雷陣雨，可能有局部大雨；下周三雨勢開始明顯趨緩，不過海面上水氣多，澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安表示，整體來說，周末到下周二天氣不穩定，南部有短延時豪大雨，中部、北東有顯著午後大雷雨；另南部因為整天性降雨，高溫約30度左右，其他地區偏午後雷陣雨，白天沒下雨時有點悶熱，高溫約31到33度，有降雨時會稍感涼意，要留意溫度變化。

此外，陳姵安提醒，8月19日到23日為年度大潮，西部沿海新北到嘉義漲潮期間嚴防積淹水或海水倒灌，西南部、東北部沿海潮位也偏高。

▼年度大潮警戒時間和地點。（圖／氣象署提供）