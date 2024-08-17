豪雨轟南部「周日晚到下周二最猛烈」　強碰年度大潮防淹水

▲低壓帶影響，周日晚間起西南風增強，全台有降雨機會，南部雨勢變大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)到下周二前受低壓帶影響，周日晚間起西南風增強，周日入夜到下周二清晨將是雨勢最強時間點，南部有短延時豪雨，下周一、下周二適逢年度大潮期間，嚴防海水倒灌和積淹水。

中央氣象署預報員陳姵安表示，預計下周二(20日)清晨前都會受低壓帶影響，尤其周日(18日)晚間過後西南風增強，預計未來降雨比較大的時間點落在周日晚上到下周二清晨，因為吹西南風為主，中南部有短暫陣雨或雷雨。

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陳姵安進一步說明，明天西南風還沒增強，但已有水氣移入，南部有局部大雨，其他地方多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區跟其他山區有局部大雨。

周日晚間過後到下周二南部雨勢轉強，陳姵安指出，明天降雨以大雨等級為主，明天晚間西南風增強，南部則有短延時豪雨發生機會，其他地區有午後局部大雨為主，各地都有局部大雨機會，南部降雨時間比較長，下周二前清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於是否有熱帶系統發展機會，陳姵安表示，目前低壓帶裡面雲系偏多且結構鬆散，會不會有明顯環流出現，還要觀察，預計周日到下周一有機會發展，但強度不會太強。

陳姵安提醒，下周一開始到下周五為年度大潮，由於下周一、二雨勢較大，要留意海水倒灌和積淹水，下周二白天開始雨勢趨緩，下周三太平洋高壓勢力增強，天氣會比較穩定。

溫度方面，陳姵安表示，受低壓帶影響期間，南部降雨多，高溫約29到30度，中部以北約30到32度，東半部背風區約32到34度，局部地區溫度可能更高。