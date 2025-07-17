2025新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

▲主燈為高達12公尺靈蛇，搭配燈光等照型技術，吸引民眾爭相拍照打卡。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北燈會」以主題「靈蛇獻瑞 一起PLAY」締造亮眼成績，不僅吸引逾490萬人次參觀，創下歷年新高，更帶動近新台幣9.8億元經濟效益，展現新北市觀光實力。活動憑藉創新科技與傳統文化的融合，一舉榮獲三項國際設計大獎，包括美國「泰坦創新獎」活動創新類金獎、英國「倫敦設計獎」概念設計類金獎，以及德國「柏林設計獎」燈光設計類銀獎，成功讓新北節慶品牌躍上國際舞台。

侯友宜表示，新北燈會自2018年首辦以來，已邁入第七屆，每年持續突破，透過科技互動裝置、傳統花燈工藝，以及國內外知名IP聯名，獲得各界肯定。今年成果不僅展現新北市長期深耕文化創意，更推動城市觀光國際化，未來將持續深化國際交流，擴大燈會品牌影響力。

▲新北燈會與國際大型IP LINE FRIENDS MININI 造型裝置，吸引大朋友小朋友喜愛。

民政局指出，今年主燈「靈蛇獻瑞」高達12米，結合網紗投影與光雕聲光效果，呈現靈蛇穿梭洞穴的動態視覺，象徵蛇年祥瑞；另設置4米高Line Friends Minini大型夾娃娃機裝置，吸引年輕族群與親子客群。活動規劃10大主題燈區、6大展演，結合表演團隊演出，打造融合科技、美學與傳統文化的藝術饗宴。

民政局補充，新北燈會從全球上千件參賽作品中脫穎而出，獲國際評審高度評價，肯定其在品牌傳播、互動體驗及設計創新上的卓越表現，成功將台灣城市文化推向國際。