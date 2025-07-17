透視地下水流！新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

▲今年6月7日大雨經分流箱涵排往壽德公園滯洪池收納近6000噸的水量，使周邊道路不再發生積淹水情形。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

每逢午後雷陣雨來襲，瞬間強降雨常造成局部積淹水。為提升防汛應變效率，新北市水利局創新導入科技防災，率先在三重、永和、中和、樹林等易積淹水熱區的11處雨水下水道內設置CCTV即時影像監測系統，強化地下水情掌握與異常通報速度，精準分析積淹水成因。

水利局長宋德仁指出，這些監測點多位於雨水箱涵交會或分流處，流況複雜，以往僅靠水位數據難以判斷異常原因。新建置的CCTV設備具備即時影像回傳功能，可「透視」下水道內部，直接觀察水流變化、異物堵塞或抽水機運作情況，大幅減輕人工巡檢負擔，提升防汛決策精準度。

▲利用CCTV影像監測壽德公園滯洪池分流箱涵排水情形，經過右側分流堰排往壽德滯洪池。

宋德仁進一步說明，此系統採用具備IP69防水防塵等級與NEMA-4X防潮防腐蝕認證的監視設備，並搭載星光級感測元件，即使在昏暗潮濕環境中，也能拍攝清晰畫面，強化夜間監控功能。這些即時影像已串接進入新北市智慧防汛平台，與現有的雨量站、水位計、淹水感測器等資訊整合，達成從空中降雨、地表積水到地下水位的「三位一體」監測架構，全面強化城市防災韌性。

水情值勤人員李先生表示，透過即時影像，不僅能確認積水是否分流至滯洪池、抽水站是否正常運作，也能即時掌握如永和國光路49巷等低窪地區的排水狀況，為第一線防汛人員提供具體且關鍵的判斷依據，協助迅速啟動應變機制。

水利局補充，CCTV系統亦具備影像回放功能，可與水位數據交叉比對，進行滯洪與抽排設施效率檢討，有助事後檢討與精進防洪對策，進一步確保市民居住安全。未來將視實際需求擴大導入CCTV影像監測系統，持續提升智慧化防災能力，打造更具韌性的安全城市。

▲利用CCTV影像監測永和區福和國中透水保水設施，入流攔汙柵未堵塞。



▲利用CCTV影像監測壽德公園滯洪池分流箱涵排水情形，下水道水位高漲即將漫過右側分流堰至滯洪池。

▲永和福和路雨水下水道今年7月12日低地排水設施抽排情形，抽水機正常運作抽排至幹線，避免低窪區發生積淹水。