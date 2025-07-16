新北男持長管狠打黑狗！牠痛苦哀號翻滾　民眾看不下去報警

▲ 新北市新莊區中原東路一間工廠，昨日晚間傳出虐狗案件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

新北市新莊區中原東路某工廠，昨晚傳出虐狗事件，一名男子被拍下持長管連續毆打自家黑狗多達25下，導致其哀號翻滾。民眾報警後，警方與動保處到場將狗帶回驗傷，並將飼主帶返所偵辦。男子辯稱遭狗攻擊才出手毆打，全案依動保法函送地檢署偵辦。

有民眾於昨(15)日晚間9時在住家對面，中原東路一帶某工廠，發現一名43歲的陳姓飼主，竟狠心持用厚紙板捲成的空心長管，對自家飼養的黑狗施暴。陳男發狠似的不停毆打被拴住的黑狗，導致黑狗不斷哀號、在地上痛苦打滾。儘管該民眾大喊著：「不要打牠啦」，陳男還是沒有收手，一共毆打了25下，直到疑似精疲力盡才停手離開。整段施暴畫面也被民眾錄下，並通報轄區警方與動保處。

動保處與警方人員接獲通報後到場處理，當場將黑狗帶回動保處驗傷；另警方也將飼主帶回製作筆錄。陳男辯稱：「當時與狗玩耍時突然被攻擊，雖然沒被咬傷，但還是決定用長管教訓牠一下」。

後續警方依動保法相關規定將陳男函送偵辦。依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若造成動物受傷次依同法第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。