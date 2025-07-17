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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳綠營估大罷免「7+3」　林右昌：每個罷區都很重要

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，在南投罷免議員陳玉玲案成功守下後，傳出綠營內部盤點罷免「7+3」席國民黨立委，將在最有機會的罷區重兵部署。對此，民進黨秘書長林右昌今（17日）受訪時表示，每個罷團、罷區都非常重要，最後階段大家都會全力以赴，今天是遶境車隊來到新北，最後階段，希望所有支持、同意罷免民眾都能踴躍站出來。

林右昌受訪時指出，可以看到，國民黨現在的策略，就是希望民眾忘記國民黨過去一年多來，在立法院毀憲亂政、通過相當多違法的法律，也透過種種策略跟手段，包含行政干預、普發現金等，用政策行買票之實，這些非常不當的手段，目的就只有反對罷免，干擾人民行動，希望大家看清楚。

林右昌呼籲，最後階段，年輕朋友還有中間選民，能看到這一年多來國民黨在立法院的行為，已經不適任作為立委，公民團體不斷論述、公民運動持續進行，大家會做出明智選擇，同意罷免。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，其實沒有什麼7加3，或是大家一直在點的衝刺區、重中之重區。對他們而言，每一區都很重要，一個都不留下，一個都不放棄。所以立院黨團這兩天回防新北，昨天兵分兩路，今天早上是兵分五路，在新北的五個區，每一區都不遺漏。

吳思瑤強調，公民罷團在每一區付出都是同等的心力，不可能讓任何一個罷團孤單，讓他們獨自奮戰。所以呢，大家在傳的什麼名單，那都不重要，那也不是事實。對我們而言，三十一席個個都要罷，因為三十一席每個都是中國的在台代理人，都是傅崐萁的小弟，都是黃國昌作壞的共犯。
 

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