南韓暴雨1小時滅村！堤防潰決「斷水斷電」淪孤島　牛群遭泥流活埋

▲南韓忠清南道禮山郡17日迎來極限暴雨，淹成一片汪洋。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓中西部今（17）日持續遭暴雨侵襲，忠清南道禮山郡傳出災情，當地一處進行施工的堤防突然潰決，短短1小時內整個村莊被洪水吞沒，造成住家、農地、畜舍嚴重損毀，不僅數十位居民緊急疏散避難，還傳出牲畜遭掩埋、電力與水源中斷等災情，當地居民直言這是「人禍」。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，南韓忠清南道禮山郡從昨（16）日深夜起連續降下超過300mm的暴雨，其中位於該郡的下浦一里在17日清晨6時左右傳出警報，居民們聽到村內廣播通知後陸續逃出家門，當時雖然尚未淹水，但僅經過30分鐘後洪水就開始灌入，到上午7時整個村莊已經泡在水中，包括村民會館、農田與住宅全面受災。

▲南韓忠清南道禮山郡堤防毀損，導致洪水灌入村庄。（圖／路透）

村內多數為高齡居民，緊急疏散過程中，有人爬上村民會館屋頂等待救援，有人逃往附近堤防高處。消防單位動員橡皮艇進行搶救，並透過空拍機確認受困者位置。統計指出，下浦一里約有50名居民，其中逾8成為70歲以上年長者，所幸最終全數脫困，並被安置於臨時避難中心。

災民透露，村莊會在短時間內淹成一片汪洋，是因為鄰近正在進行橋梁施工的工地堤防潰決所致。一名77歲居民表示，巡視農地時發現工地堤岸崩塌，水勢順勢湧入村內，回想起兩年前忠清北道清州也曾因類似情況釀成大水，讓人感到心驚。

▲▼南韓忠清南道禮山郡淹成一片汪洋，當地斷水電電。（圖／路透）

而在禮山郡另一處的奉林里，其山坡因土石鬆動導致山崩，當地一座經營30年的牛舍被土石流吞沒，10多頭牛活埋、哀鳴不止。飼主嘗試用鏟子自行搶救，但受限於道路中斷與重機械無法進場，只能無助等待。村落也因暴雨導致電力與供水全面中斷，通訊幾近癱瘓，整個地區陷入孤立無援的狀態。

當局表示，截至目前忠清南道已有多處傳出住宅、車輛、農舍淹水與土石流事故，累計已有3人死亡。災後重建工作已緊急展開，南韓忠清南道知事金泰欽也下令全面動員重機具搶修道路，並要求各地避難所配置專責人員，負責補給民生物資，並提供心理層面的支持。