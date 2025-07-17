偷考卷作弊被抓！離譜媽聯手前教師「夜闖校園」　女兒悲慘下場曝

▲韓國學生與家長。（示意圖，與該則新聞無關／VCG）

記者羅翊宬／編譯

韓劇《SKY Castle天空之城》真實上演！南韓慶尚北道安東市一名母親為了讓女兒提前取得考題，竟在深夜聯合前任教師潛入學校偷取試卷，最終3人全遭警方立案，女兒也因涉案而被學校以0分計算成績並決議退學處分，事件引發當地社會譁然。

根據韓媒《中央日報》，南韓大邱地方法院安東支院法官15日針對涉案的40多歲女家長A某與30多歲的學校管理員B某核發拘捕令。兩人涉嫌與已遭收押的30多歲期間制教師C某共謀，在未經許可下潛入慶尚北道安東市的某一所高中，企圖竊取期中考試卷。

警方調查指出，案發於本月4日凌晨1時20分左右，A某與前教師C某趁深夜潛入學校，鎖定試卷可能存放的教務室與印刷室。兩人雖成功入內，但犯案過程觸發校內警報系統而被識破。校方設施管理員B某被認定知情卻未阻止，甚至疑似協助兩人入內，因而同樣被拘捕。

令人震驚的是，期間制教師C某曾任教於該所高中，目前則是在京畿道某所高中任教。調查發現，C某從A某的女兒E某國中時期起便為其進行課後家教，但現行法律明令禁止教師從事補習行為。更嚴重的是，警方懷疑A某與C某之間曾有金錢往來，可能構成賄賂。

案發後，警方也以業務妨害罪嫌將涉案女學生E某以不拘留立案，原因是她涉嫌在取得父母與教師聯手偷來的試卷後參加考試，已構成不正當利益。該所高中則表示，已於當天將E某的該科成績登記為0分，並經內部會議決議後予以退學處分。

不過，慶尚北道教育廳表示，該退學決議仍待正式核准，尚未完成最終行政程序，預料仍需一段時間。整起案件目前由警方持續深入調查，包括是否還涉及其他違法行為或教職員參與。