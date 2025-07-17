日超商LAWSON導入炒菜機器人　現做只要2分半「菜色價格曝光」

▲日本大型連鎖便利商店「羅森（LAWSON）」首度導入自動炒菜機器人。非當事店家（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

面對人力短缺與顧客對「現做現吃」餐點的期待，日本大型連鎖便利商店「羅森（LAWSON）」將於下週二（22日），在東京都豐島區的「Green Lawson 北大塚一丁目店」首度導入自動炒菜機器人，可於店內即時烹調炒飯、炒青菜等多道熱食，從點餐到完成僅需約1分半至2分半。

這款被稱為「炒鍋機器人」的設備，是由新創公司TechMagic開發的「I-Robo 2」。消費者可透過機器附設的觸控螢幕選擇餐點，系統會指示投料時機，使用者依照步驟將食材與調味料放入鍋中後，機器人便會自動進行翻炒。餐點完成後，機器還會自動清洗鍋面，盛盤則由店員處理。

▲LAWSON強調，所有餐點皆為接單現做，能提供真正的「現炒」風味。（翻攝畫面）

首波上線的14道餐點包括蛋炒飯、炒青菜等（皆售價538日圓，約新台幣106元），皆為需翻炒製作的料理。LAWSON強調，所有餐點皆為接單現做，能提供真正的「現炒」風味。

以往便利商店的熱食選擇以油炸與微波加熱為主，而炒鍋料理因需手動翻鍋、技術門檻較高，難以標準化，過去多以冷凍加熱方式販售。透過本次自動翻炒與加熱控制技術的導入，LAWSON成功突破瓶頸，拓展更多即時烹調商品的可能性。

▲首波上線的14道餐點價格曝光，包括蛋炒飯和炒青菜。（翻攝自ryutsuu.biz）

LAWSON與出資50%的KDDI攜手合作，積極推動店鋪數位化與省人化，致力於建立「次世代便利商店」。今年6月開幕的「Real×Tech Lawson」首家門市便導入了炸物機器人、飲料陳列機器人與AI攝影促銷系統等先進技術。未來，LAWSON將持續評估這些新技術的實用性，並逐步擴大導入，目標在2030年度前將門市作業時間削減30％。

在競爭激烈的便利商店市場中，LAWSON藉由科技創新與現做品質，搶攻顧客胃口，也為人力資源困境提供解方。



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