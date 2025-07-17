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石破茂助選淪「票房毒藥」！百人拒絕出席黨內動員　候選人也神隱

▲▼日相石破茂16日前往大阪，為自民黨參議員候選人進行造勢演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相石破茂16日前往大阪，為自民黨參議員候選人進行造勢演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參議院選舉將於7月20日進行，針對其中125席進行改選，然而自民黨卻被預估只能取得30多席，導致內部士氣低迷。日本首相、自民黨總裁石破茂日前赴奈良為黨內候選人助選，卻遭遇基層反彈，不僅演說動員遭大規模抵制，候選人本人也缺席造勢場合，黨內地方議員更直言石破首相缺乏領導力，形同「輔選瘟神」。

根據日媒《產經新聞》，石破茂首相本月8日前往奈良市，到已故前首相安倍晉三的慰靈碑獻花，而安倍晉三正是3年前（2022年，令和4年）前往奈良輔選時遭到槍擊身亡。隨後，石破茂前往距離安倍慰靈碑5公里遠的飯店內進行輔選演說，為自民黨的候選人站台，並呼籲黨內團結。

▲▼石破茂在奈良為已故首相安倍晉三慰靈碑獻花。（圖／達志影像）

▲石破茂在奈良為已故首相安倍晉三慰靈碑獻花。（圖／達志影像）

石破茂引述安倍生前「以和為貴」的理念，呼籲選民支持自民黨候選人，強調選舉是「支持候選人的人海之戰」，懇求各界幫忙拉票。

對於首相石破茂造訪奈良縣，儘管這場造勢活動事前由奈良縣自民黨聯合會進行動員，動員對象包含黨內各職業團體、黨分部、相關支援團體，卻有多達約100人表示拒絕出席，地方黨務幹部無奈坦言情勢不妙。

一名奈良縣南部的自民黨地方議員直言，石破茂的來訪對於自民黨的選情「造成困擾」，並指在去年10月的眾議院選舉自民黨已丟失席次，首相卻無法展現明確的領導能力，使支持度持續低迷。

▲▼日相石破茂政權恐難以撐到7月20日參議院改選以後。（圖／達志影像）

▲日相石破茂政權恐難以撐到7月20日參議院改選以後。（圖／達志影像）

該名議員更透露，首相到訪當天，其實候選人本人未現身，理由是已排定其他造勢行程，「與其取消地方行程來出席參加總裁（石破茂）演說，反而可能導致陣營士氣更受打擊！」

不只行程安排備受質疑，多名黨內人士對石破茂也毫無保留批評。另一名議員也透露，自己雖然接到縣聯透過傳真發送的動員通知，但仍決定不出席，「首相說再多也沒意義，他根本沒有實現當初總裁選舉提出的任何政見，大家已不再期待」。

更有人直言，去年9月當選為自民黨總裁的石破茂，如今其訪問行程早已淪為「娛樂」，質疑其作為黨魁的資質。

▲▼日相石破茂16日前往大阪，為自民黨參議員候選人進行造勢演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相石破茂16日在大阪輔選，現場聽眾只剩以前的3分之1。（圖／達志影像／美聯社）

另外，石破茂也曾於昨（16）日前往大阪市難波廣場進行街頭演說，雖有候選人同台，但現場支持群眾明顯縮水。參與人士指出，「現場人數，可能只有安倍擔任首相時期的3分之1」。

自民黨大阪府聯會長青山繁晴參議員則擔心核心保守支持者的流失，因此反對石破茂到訪大阪，並以不出席表達抗議。

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