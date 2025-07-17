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死前最後一通電話！他凌晨開車「慘遇暴雨灌頂」　喊老婆後溺斃

▲▼南韓忠清南道禮山郡17日迎來極限暴雨，淹成一片汪洋。（圖／路透）

▲南韓忠清南道禮山郡17日迎來極限暴雨，淹成一片汪洋。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓從昨（16）日起迎來降雨量驚人的「極限暴雨」！光是在忠清南道瑞山市，短短2天的降雨量便超過419.5mm，當地一名50多歲男性駕駛今（17）日清晨開車行經某道路，然而道路卻因暴雨而淹水，汽車持續泡在洪水中，而水位不斷上升，男子只能失望撥打電話給妻子，豈料卻成最後遺言。

根據韓媒《News1》，南韓忠清南道瑞山市迎來200年一見的暴雨，一名50多歲男性，17日凌晨3時59分開著車行經稅務署十字路口，豈料道路卻因為暴雨而淹成小河，且水位不斷上升，男子首先撥打電話向警消人員報案，表示轎車遭洪水淹沒，接著他又撥打電話給妻子。

男子在電話中向妻子絕望表示，「老婆，我的車正在被水沖走！」

消防當局接獲報案後趕抵現場，並於17日上午6時15分在泡水車內發現該名男性，只不過男子已經停止呼吸心跳。儘管消防人員緊急將男子送往瑞山醫療院搶救，最後卻仍然宣告不治，男子在電話中向妻子的絕命求救，成為生命走向盡頭前的最後遺言。

據悉，這場暴雨對忠清南北道、京畿道、大田市、光州市帶來洪水等災情，且造成2人死亡、2人受傷，另一名死者則為16日晚間在京畿道烏山市遭高架道路擋土牆活埋的男性駕駛。

►韓極限暴雨4人死傷！擋土牆崩塌「活埋白車」　死前9秒驚悚影像曝

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