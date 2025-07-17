34萬罷免投票通知單印錯！　新北選委會：已更正22日前分送至各戶

▲新北市議員張嘉玲踢爆，新北市選委會印製投票通知單錯誤。（圖／翻攝Threads／張嘉玲）



記者崔至雲／新北報導

新北市議員張嘉玲在社群軟體上指控，新北市選舉委員會印錯7月26日罷免案的「投票通知單」，中和區93個里的347363份都放在中和區公所一樓，質疑新北市選委會，「還要說謊嗎？」。新北選委會表示，因測試發現錯誤，已立即做更正，22日前會將投票通知單及罷免公告內容全部分送至各家戶，完成分送作業。

張嘉玲指出，新北市選委會前天要求民政人員把所有這次罷免案跟選舉公報裝訂一起的、印錯的「投票通知單」拆掉，讓新北市選委會回收，質疑「難怪一直謠傳，不會送選舉公報、投票通知單」。

張嘉玲也親赴新北市中和區公所，拍出大量裝在紅色塑膠袋內印錯、要回收的「投票通知單」，表示中和區93個里印錯的「投票通知單」都放在中和區公所一樓，總共347363份，質疑「新北市選委會，還要說謊嗎？」。

對此，新北市選委會表示，罷免通知單印製過程，因測試發現錯誤，故已立即做更正。

新北選委會強調，第11屆立法委員罷免案罷免公告內容，已全部印製完成，並於16日全數送達本市各區公所。至於投票通知單於17日中午前，印製分戶裝訂完成，下班前送至各區公所。

另，新北選舉委員會表示，雖依《公職人員選舉罷免法》第47條規定，罷免公告內容及投票通知單，應於投票日二日前送達各家戶；但為能確保民眾投票權益及早日得知罷免公告內容，已要求罷免案選舉區內各區公所，務必於22日前將投票通知單及罷免公告內容全部分送至各家戶，完成分送作業。