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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用選票守護下一代未來！　11選區家長站出來籲：挺罷免護兒少

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲民進黨立委張雅琳今與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會，呼籲所有關心孩子成長環境的父母，在投票倒數9天的最後衝刺期，一起拉票、出門投票，並在7月26日投下同意罷免票，用選票守護下一代的未來。

張雅琳指出，人民看不下去國民黨在國會胡作非為，損害人民的福利與安全，因此發起罷免。然而，桃1立委牛煦庭卻屢次以激烈字眼羞辱支持罷免的民眾，甚至將人民對政治的發聲，扭曲為鬧事與仇恨。

張雅琳認為，當立委帶頭霸凌、支持者跟著仇恨，家長該如何告訴孩子，台灣是一個民主社會？未來孩子若表達不同意見，是否也會遭遇暴力，甚至失去發聲的空間？這一年半來，國會一再通過惡法，甚至親中，已構成民主危機。孩子沒有選票，他們的未來掌握在家長手中。家長平時關心孩子的飲食、教育與安全，現在更應該站出來，投下同意罷免票，撥亂反正、譴責暴力，以行動守護孩子的人身與言論自由。呼籲所有家長，將7月26日的罷免視為一堂難得的公民課，帶著孩子一起理解、一起參與，用行動展現「人民是頭家，不適任就下台」的民主精神。

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

來自基隆的志工媽媽皮筋兒現身控訴，因參與罷免林沛祥行動，竟遭匿名恐嚇，連9歲女兒的人身安全都被威脅，「這不是一位母親該承受的事，也不是民主社會該發生的事。」事件發生後，林沛祥與同黨市長完全噤聲，毫無關心或譴責，令人寒心。「你可以反對罷免，但不能用恐嚇對待不同聲音。」

皮筋兒呼籲，「我曾猶豫過要不要繼續站出來，但如果我們都退縮了，孩子的未來誰來守護？」726這一票，是給女兒的承諾與公民教育，「罷免不是仇恨，是為了下一代的愛。」

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

「我不是政治人物，我只是內湖的一位媽媽」，港湖罷秀媽媽Cindy在記者會中分享，自己身為一個平凡母親，為什麼願意投入罷免行動。這不只是政治立場的選擇，而是出於對孩子未來的深切擔憂與期許。身為母親，她希望孩子能具備三種能力，「獨立思考、與人合作，以及關心社會。」

Cindy也坦言，長輩原本反對她投入罷免，認為「老百姓不要碰政治」。但她認為，「我們這一代在解嚴後出生，自由與民主對我們而言就像空氣一樣自然，公民參與政治，正是實踐民主的方式。「我希望我的孩子，永遠能活在自由民主的社會裡，勇敢批評不公義、懂得團結合作，重要著是也能深深愛著這片土地。」

剷除黑芯發言人Roger，在記者會上以新手爸爸的身分分享「孩子剛出生的那一刻，我只有一個想法：我要更努力守護這個國家。」他的第二個孩子於今年3月4日出生，正值罷免二階連署如火如荼展開，「看著孩子呱呱墜地，我更確信，民主自由不是理所當然，我有責任為他們的未來努力。」

Roger認為，很多人可能還不了解罷免是為了什麼，為什麼這些志工每天在街頭呼喊，但呼籲大家，「請用一點點時間，聽聽我們這些父母的心聲。我們的眼光，總是看向孩子將要走的路。」

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委張雅琳今（17日）與11個罷免選區15位家長一同召開「家長站出來 挺罷免 護兒少」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

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