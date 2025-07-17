台中出現假冒國民黨「同意罷免」宣傳車　市黨部按鈴提告

▲國民黨台中市黨部發現有人冒用黨徽喊「同意罷免」，主委顏文正等人今下午到地檢按鈴提告。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國民黨台中市黨部今日（17日）指出，近日發現有2台宣傳車，上頭張貼與黨徽極為相似圖案，並稱「726投同意救回國民黨」，引起民眾誤會，黨部主委顏文正等人今日下午到台中地檢署，按鈴提告偽造文書、選罷法。

近日有民眾發現，台中市鬧區有2台小貨車，在車輛上懸掛布條，並且貼著「同意罷免」字樣，上頭還使用國民黨黨徽，寫著「726投同意，救回國民黨」，車輛則為租賃小貨車，文宣風格以藍色為主，又有藍營黨徽，引起支持者混淆。

▲市黨部指出，該文宣並非黨部授權。（圖／記者許權毅攝）



副主委張書華說，針對近日路面上有出現「投同意救回國民黨」文宣、布條以及文宣，「今日我們做出嚴正聲明跟澄清，我們並沒有使用中國國民黨、從未授權，或是參與相關罷免活動，該文宣所使用的圖樣跟國民黨極為相似，已經造成社會誤解、選民混淆」。

張書華表示，這使國民黨名譽嚴重受損，也違反偽造文書、選罷法，已經蒐證並正式向司法機關提出訴訟，要查明幕後推動者，這種冒用政黨名義行為，誤導選民，是一種認知作戰、政治操作，不僅傷害民主制度，也破壞公平選擇原則，呼籲尊重政黨智慧財產權、標誌權，將依法捍衛名譽。