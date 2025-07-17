林俊憲認了競選提袋中國製　鄭正鈐轟： 民進黨是否該同標準檢舉？

▲林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（17日）爆料，民進黨立委林俊憲競選提袋疑似是中國廠商製造，林俊憲承認，文宣品製作，通常都透過專門代理廠商訂購，廠商再發包給製作工廠，經過詢問，提袋確實是中國製，至於其他文宣品則是台灣製。對此，國民黨立委鄭正鈐批評，民進黨過去不斷抹紅在野黨，他曾因選舉發放中國製文宣品濕紙巾，就被指控「中資介選」，如今林俊憲競選提袋同樣是中國製，民進黨是不是也該依同樣標準檢舉？

北市議員侯漢廷爆料，林俊憲的競選提袋，竟然是Made in China，疑似中國廠商製作。他大酸，綠營過去是如何放大檢視藍營的，請問綠委林楚茵、沈伯洋有無意見？告發藍委鄭正鈐委託中國製作濕紙巾違反滲透法與國安法的罷團有無意見？

林俊憲則回應，文宣品的製作，通常都是透過專門的代理廠商訂購，廠商再發包給製作工廠。經過詢問後，提袋確實是中國製，至於其他的礦泉水、面紙、口罩、扇子，則是台灣製。他們解釋，現在不織布類產品其他產地的很少，不過還是要求除了已向工廠下訂的數量之外，日後要另尋其他貨源。

林俊憲認為，畢竟製作商是無辜的，且不織布本就不是什麼具敏感性禁止輸入的產品，在商言商，相信他們並非有意要涉入政治紛爭，那麼已簽訂的合約就該執行完畢，不分國籍，這是最基本的契約精神。

對此，鄭正鈐批評，民進黨過去不斷抹紅在野黨，像他因選舉發放中國製文宣品濕紙巾，就被綠營指控「中資介選」，甚至說違反《反滲透法》。如今林俊憲的競選提袋同樣是中國製， 民進黨是不是也該依照同樣標準去檢舉？

鄭正鈐強調，兩岸商業行為本就是正常之舉，但民進黨用就是「合法合規」，別人用就是「通匪賣台」。民進黨的雙重標準，不但打擊正當政治競爭，更汙辱了人民的智慧。

最後，鄭正鈐質疑，請問民進黨，現在是要去檢舉？還是要承認過去對在野黨的指控，根本是政治操作？

▼林俊憲競選提袋遭爆是中國製，鄭正鈐批評民進黨是否該同樣標準檢舉。（圖／翻攝自Facebook／鄭正鈐）