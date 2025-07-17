精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

▲葉元之掃街遭路人吐口水。（圖／葉元之辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

726大罷免投票倒數，藍委葉元之今（17日）到選區掃街宣傳反罷，過程中卻遭一名婦人開嗆，甚至直接被吐口水。事後葉元之表示，當時對方口水直接吐到他嘴巴裡「滿噁心的」，但自己並不怪她，「某種程度上，她也算受害者，是賴清德撕裂台灣的受害者」。

葉元之表示，大家可能都看到新聞了，今天早上，他在路邊被一個羅致政支持者吐口水、謾罵。看到這場景，他只想問賴總統，您沒發現在您的治理下，台灣社會已撕裂的越來越嚴重了嗎？

葉元之提到，早上因為林右昌、蘇巧慧、吳思瑤等一干民進黨人，又跑到板橋來搞罷免，許多電視台記者找他回應，當攝影機腳架一架好，這位婦人騎機車出現，在旁邊嗆聲喊罷免，讓採訪工作無法進行。她還隨便指控他上次踢她，還脫口說出羅致政叫她不要理他，他問她是否為羅致政團隊，她好像感覺說溜嘴，所以一直比倒讚大喊「同意罷免」，中間還對他吐口水。

葉元之續指，接著她對他大喊「你沒有照顧國家啦！」葉問，「我怎麼樣沒有照顧國家？」他旁邊男子說他「沒有為民服務」。他立刻細數我服務附近兩里的建設，包括親自會勘爭取「振興里」電線桿地下化、親自會勘爭取「振義里」荒廢國有地活化成停車場。不過，這兩位都沒有要好好對話的意思，就騎機車走了。

葉元之說，「雖然她的口水直接吐到我的嘴巴裡，滿噁心的」，但坦白說他不怪這位吐口水的婦人，某種程度上，她也算受害者，是賴清德撕裂台灣的受害者。她可能平常生活是溫和的，但是在政治上，被政客洗腦、煽動，最大的主因就是賴清德及民進黨搞大罷免，不斷透過謊言撕裂台灣，造成現在是有史以來最對立的時刻，大家無法理性對話。「賴清德總統，您還要繼續為了政治私利繼續分裂台灣嗎？」。



