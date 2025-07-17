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修正民主錯誤！　板橋大刪元莫莉：罷免是讓台灣重開機重要時間點

▲▼新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行，民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、林楚茵、吳思瑤、李坤城、邱議瑩、新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋珊全部出席，衝高大免聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／新北報導

首波罷免投票日7月26日登場，罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」發言人莫莉今（17日）強調，一定要投罷免同意票，用合法合憲方式修正民主錯誤，用民主修正民主，這是讓台灣重新開機的重要時間點，若沒有成功，民主秩序都會被破壞，726一定要出來投同意，讓大罷免大成功。

護國大遶境板橋集結出發儀式今日早上在板橋深丘福德宮舉行。民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧致詞時表示，罷免一、二階公民在最前線，三階民進黨與公民團體同行，由中央黨部領軍與地方並肩作戰，把所有力量集結在一起，不分黨公職，將社會力量凝聚在一起，讓國會恢復秩序，反共更有力量。

民進黨秘書長林右昌則提到，最後這幾天民進黨公職會當公民靠山，讓公民團體行使民主權利，能在公平公正公開的環境進行，也強烈監督、注意接下來幾天在各縣市罷區，行政機關有無使用不合法或違規方式干擾罷免行動進行。

民進黨團幹事長吳思瑤感嘆地說，看著護國大遶境放國會亂象影片，每幕都歷歷在目，這就是過去一年半以來的國會。51戰隊要向公民報告，大罷免不是讓民進黨團變成61、71戰隊，這不是藍綠白政黨比拚，而是要讓國會恢復成民主國會，讓國會恢復成台灣人的國會，最後關鍵幾天，51戰隊會跟罷團分進合擊，每一區都很重要，惡劣藍委、爛委一個都不能留。

罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」發言人莫莉則說，公民發起大罷免行動到現在超過一年，為何公民要站出來？因為藍白推動各種毀憲亂政法案，接近三階投票還推普發現金，有看到國民黨立委害怕？沒有，他們只害怕席次消失，影響到手上權力，公民走到最後階段，一定要投「罷免同意」票，這不是仇恨藍委，而是用合法合憲方式修正民主錯誤，用民主修正民主。

莫莉強調，投罷免同意票，是讓台灣重新開機的重要時間點。她也呼籲大家站出來投罷免同意票，如果大罷免沒有成功，以後就再也不會有了，民主秩序也都會被破壞，726一定要出來投同意票，讓大罷免大成功。

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