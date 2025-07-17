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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之反罷免街講遭吐口水　徐巧芯聲援：青鳥行為真的很不合理

▲▼徐巧芯車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免投票日倒數一周，國民黨立委葉元之今（17日）站街口時被一名婦人嗆聲「不照顧國家」、「髒話最多」，還遭婦人口水噴濺。國民黨立委徐巧芯受訪時聲援葉元之，直言部分的青鳥、不理性的支持者開始攻擊藍委，真的是非常非常的不合理，雖然葉元之修養很好，沒有做什麼反擊，但是怎麼可以突然吐人家口水呢 ？

徐巧芯說，現在在台中跟台北都開著一輛車在騙人，騙大家說「要救國民黨就投同意」，錯！是要投不同意罷免，現在是不是因為反對罷免都比支持罷免來的多，所以民進黨跟側翼開始出奧步？所以開始欺騙台灣民眾？但是民眾有這麼好騙嗎？如果大家看到這些車子，請各位好朋友直接檢舉，這做的事情太過份了，用騙的方式對一般的老百姓，真心認為非常可惡，這就是奧步。

▲ 韓國瑜陪同徐巧芯車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲ 韓國瑜陪同徐巧芯車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

至於總統賴清德日前啟動「團結國家十講」，在第4講後因颱風丹娜絲來襲而暫停，不過近日傳出賴清德將於19日赴花蓮重啟開講，徐巧芯諷刺，非常非常期待，第五講一定要講，10場一定要講好講滿，賴清德曾經講過要打掉雜質，然後說民主不是表決多就贏，還說一萬塊買個菜就花完了 ，這些都是他在演講的時候的內容，或許就是賴清德的真心話，「所以我希望賴清德的十講，要對人民要負責，說好的十講一講都不能缺。」

因在國會種種爭議作為，包括比中指、罵髒話，向綠委肢體暴力，被罷免點名「仇恨值」最高，成為了罷免的目標，徐巧芯駁斥，自己要被罷免不是仇恨值的問題，而是因為不斷地去揭弊，揭發民進黨醜惡的事情，甚至還有共諜案，所以才讓民進黨想除之而後快，「國會裡面沒有徐巧芯，民進黨很開心，這才是真正他們要狙擊我的目的。」但如果站在前線對抗民進黨的人是第一個被罷免的，那以後誰還願意出來對抗這個執政黨呢？

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