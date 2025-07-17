蔣萬安當面劍指賴清德「團結不是用講的」　一家人槍口絕不對內





▲總統賴清德、台北市長蔣萬安、美國在台協會（AIT）處長谷立言共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德、台北市長蔣萬安、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，今（17日）共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。蔣萬安在致詞時強調，從中央到地方、從政府到民間，為同一個目標努力，這就叫「團結」，只有真正團結才能打造韌性，來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念，「團結是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念。團結不是用講的，而是要行動」。此番談話，有濃厚劍指賴清德日前發表一系列「團結國家十講」活動，以及民間罷團發起大罷免行動，破外國內團結的味道。

蔣萬安致詞時表示，台北市「2025 城鎮韌性演習」今天順利完成，首先歡迎總統賴清德特別撥冗蒞臨，同時也感謝中央各部會這段時間與我們密切的討論與協作，讓演習的推展更加順遂。

蔣萬安強調，從中央到地方，從政府到民間，為了同一個目標而努力奮鬥，這就叫做「團結」。只有真正的團結，才能打造韌性，才能守衛家園。他說，團結來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念，「團結是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念。團結，不是用講的，而是要行動」。此番談話，不外乎有劍指賴清德日前發表的一系列「團結國家十講」，以及民間團體、民進黨近日推動大罷免行動，破壞國內團結的味道。

蔣萬安接著表示，如同美國麥克阿瑟將軍所說，四面環海的臺灣是艘「不沉的航空母艦」，大家是同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。

蔣萬安指出，這是一次沒有腳本的演練，驗證這將近8個月的整備成果。台灣正面臨著區域局勢的劇烈變化，地緣政治牽動著臺灣的命運，現在時空環境也與過去不同，難以預料到即將迎來「哪套劇本」；萬一戰災發生，更沒有喊卡、修正、重來的機會。

蔣萬安說，所以這次特別重視，「沒有腳本」就是真正把「演習視同作戰」，在上週的市政會議上，他也特別強調，希望這項演習能夠真正讓市民瞭解到，台北市是一個具備面對戰爭災害韌性的城市。

蔣萬安指出，這次的演習也看到了心理戰、假訊息等等想定，這是非常重要的。日後如果有機會，他也希望可以加強反情報、諜報問題、資訊安全、國家機密保護等面向。真正的韌性，不是冷冰冰的設備或制度，而是當危難來臨時，真正站在一起、信任彼此的集體意志。

蔣萬安強調，從烏俄戰爭中，看到了新形態的戰爭中不再有戰術縱深，沒有前方後方，重要的能源設施、交通節點都可能在第一時間成為被攻擊的目標，甚至連單純的住宅大樓都可能被飛彈或無人機攻擊。雖然不樂見但必須面對的，是萬一發生大量傷亡的狀況。

蔣萬安說，這也是為何這次城鎮韌性演習，包含了大量傷患演練。這個情境所假設的，就是市民生命受到威脅的危急時刻，我們絕對不可等閒視之，「我相信，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。

蔣萬安表示，真正的安全，是杜絕戰爭的可能，真正的勝利，是讓衝突無需發生，區域的和平與穩定，才是「民之所欲」；，但是，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，尤其是在近年來大環境越來越兵凶戰危的情況之下，我們更應該做好一切準備。不畏戰，才是最好的備戰，絕對不會讓人民無路可走。

最後，蔣萬安說，台北市是首都，身為首都市長，他要在這裡宣示，「一定會為台灣、為中華民國，守好我們的首都！」

、「守土有責、寸土不讓」是我們對所有市民的承諾。面對任何挑戰、任何威脅，大家都要堅定捍衛台灣的自由民主與法治，都要全力守護中華民國的主權，都要全心呵護這片我們熱愛的家園。

▼2025城鎮韌性演習暨全民防衛動員，戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練，台北市長蔣萬安（左二）、AIT處長谷立言（右二）等人到場視察。（圖／記者李毓康攝）