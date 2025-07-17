圖／模擬無人機攻擊中華電信　北市「城鎮韌性演習」納勸離直播主

▲台北市府17日在中華電信信義園區執行「戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

2025年起萬安演習結合民安演習為「城鎮韌性演習」，並配合國軍「漢光41號演習」實兵演練，於7月15日至18日依區域實施。北部城鎮韌性演習今（17日）登場，台北市府在中華電信信義園區執行「戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練」，模擬無人機攻擊相關辦公大樓等，演練內容包括警方手持無人機干擾槍，執行外圍警戒勤務，以及勸離像是直播主等民眾。

根據城鎮韌性演習規劃，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 ，續於防空警報解除後，再實施1小時「救濟站」災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理及戰災搶救（災害救援）等實作演練。

為配合城鎮韌性演習，台北市府規畫包括在中華電信信義園區執行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。該演練分為封鎖、火力打擊等階段；針對後者，中華電信「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」兼特種防衛隊長說明，中華電信園區是台北市重要關鍵基礎設施，當相關機房遭受無人機破壞，由T-CERT的25人與特種防護團（總計328人）約30人，在第一時間進行自救跟自行處理，以因應後續資源到來。

該隊長表示，他們跟台北市保二總隊、衛生局、警察局、消防局與台大醫院簽署「資源協定」，在半小時內，後續資源會立即到達，但半小時前要自救， 當服務大樓遭受攻擊，會立即由指揮站進行疏散。

現場人員說明，演練火力打擊階段，中華電信信義園區南區辦公室大樓跟仁愛中和大樓被無人機的攻擊波及而受損，保二立即拉起三層封鎖線，建立安全走廊，確認現場救災權；另警察局協同民防大隊，在中華信義園區鄰接紹興南街、信義路、仁愛路主要出入口，進行維安跟交通管制，而警方也會手持無人機干擾槍，執行外圍警戒勤務，確認現場不會有其他安全疑慮。

現場會放置「救災安全管制板」，針對救災人員進行出入口管制，且會有人數上管制、放上救災人員姓名、編號跟進入室內時間；每20分鐘會用無線電確認進入室內的人員是否安全，若不安全，則做緊急撤離，會用氣笛鳴「三短聲」方式，直到搜救人員離開危害場域才停止。為了確保搜救速度，會利用各式搜救器材，包括搜救犬，也會用生命探測儀，包含光纖探測儀、雷達儀、聲音探測儀器、聲音影像探測儀器等。

演習說明人員指出，關鍵基礎設施的機房相關設施是被攻擊重要地，當網路跟相關通訊設施遭攻擊，無法及時修復，「備援拖車機房」就會及時送出，進行相關基礎通訊設備的傳輸，以確保首都在通訊救災上的順暢。除固定網路上，光纜也會遭損，所以受攻擊後，中華電信立即啟動第一級應變中心，指揮所有網路狀況、調集所有修復能量，包括工程車；而行動基地台也可能受損，也會即時調出行動基地台，支援4G、5G通訊。

演習說明人員也說，消防局有低軌衛星，將協助現場有關資通訊部分，可以協助災區不中斷傳輸；另群眾會由警方持續勸離，像是有些直播主狀況，會持續約制，讓對方順利來離開。

該場演練出席官員包括台北市長蔣萬安、副市長張溫德、外交部政次吳志中、內政部政次馬士元、國安會副秘書長林飛帆、行政院政委季連成、美國在台協會（AIT）處長谷立言。

▼消防機器人出動噴水灌救。（圖／記者李毓康攝）