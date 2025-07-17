災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風重創台南沿海地區，災後超過10日，不僅仍有數百戶停電，更傳出災民因自行修復屋頂不幸墜落喪命的悲劇，台南市議會國民黨團17日指出，佳里區一名60歲林姓男子為照顧99歲老母，依賴總統「自己蓋帆布」的說法，冒險上屋頂修繕，不幸摔落身亡；另有兩名工人頭部重創、縫十多針。

國民黨台南市議會黨團痛批「災民信政府的話結果白白送命」，要求中央立刻發放每人1萬元生活補助，市府應儘速啟動補貼機制。

「他們不是難民，是忠實支持你的選民啊！」國民黨團書記長林燕祝哽咽表示，這些災民不只用選票力挺賴清德，更聽從「自己鋪帆布」的指示，卻因此丟命、重傷，台南災情不能再被淡化處理。她也呼籲，市府應立即編列預算給予災民緊急補助，同時儘速協調中央撥發全民現金補助，重建不該只有數據，更應有實質的同理心。

據了解，台南大北門地區（包含北門、七股、將軍、學甲）因地勢空曠，16級強風造成大量房屋屋頂掀飛，超過1500戶受災；近期連續雷雨更讓修繕作業難上加難。方一峰議員悲痛表示：「光在大北門，就有數百災戶仍無法正常生活，一下雨全家就像泡在水裡！」

除了喪命悲劇，現場也傳出災後修繕志工嚴重短缺。有意願投入的營建業者苦於法規限制，無法讓外籍勞工參與私人住宅搶修。林燕祝建議市府主動協調中央鬆綁規定，否則缺工與缺料問題將導致重建無望。

國民黨團也提出具體主張，建議市府可預支災民救助金，後續再向中央補助追認；並要求行政院善用4100億元台電補助預算中2300億元，用於「全民普發現金1萬元」，強調「這不是違憲，當年小英總統也發過！」

議員參選人李佳蓉則為青農發聲，指出大雨毀損牧草、農具與儲倉，許多年輕畜牧業者「一夕傾家蕩產」，更面臨貸款壓力與離牧困境。她籲市府針對青農另設補助專案，協助其重新站穩腳步。

面對藍營指控，市府副祕書長尤天厚強調災後市府日以繼夜搶救，並設立單一窗口受理補助與物資申請，未曾間斷。但他也表示，針對災民與議員建議，會盡速轉達中央並研擬可行辦法。林燕祝最後疾呼：「台南災民不該成為統計數字裡的悲劇。賴總統，你得對這些信任你的鄉親負責！」