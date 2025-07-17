　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風重創台南沿海地區，災後超過10日，不僅仍有數百戶停電，更傳出災民因自行修復屋頂不幸墜落喪命的悲劇，台南市議會國民黨團17日指出，佳里區一名60歲林姓男子為照顧99歲老母，依賴總統「自己蓋帆布」的說法，冒險上屋頂修繕，不幸摔落身亡；另有兩名工人頭部重創、縫十多針。

國民黨台南市議會黨團痛批「災民信政府的話結果白白送命」，要求中央立刻發放每人1萬元生活補助，市府應儘速啟動補貼機制。

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「他們不是難民，是忠實支持你的選民啊！」國民黨團書記長林燕祝哽咽表示，這些災民不只用選票力挺賴清德，更聽從「自己鋪帆布」的指示，卻因此丟命、重傷，台南災情不能再被淡化處理。她也呼籲，市府應立即編列預算給予災民緊急補助，同時儘速協調中央撥發全民現金補助，重建不該只有數據，更應有實質的同理心。

據了解，台南大北門地區（包含北門、七股、將軍、學甲）因地勢空曠，16級強風造成大量房屋屋頂掀飛，超過1500戶受災；近期連續雷雨更讓修繕作業難上加難。方一峰議員悲痛表示：「光在大北門，就有數百災戶仍無法正常生活，一下雨全家就像泡在水裡！」

除了喪命悲劇，現場也傳出災後修繕志工嚴重短缺。有意願投入的營建業者苦於法規限制，無法讓外籍勞工參與私人住宅搶修。林燕祝建議市府主動協調中央鬆綁規定，否則缺工與缺料問題將導致重建無望。

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團也提出具體主張，建議市府可預支災民救助金，後續再向中央補助追認；並要求行政院善用4100億元台電補助預算中2300億元，用於「全民普發現金1萬元」，強調「這不是違憲，當年小英總統也發過！」

議員參選人李佳蓉則為青農發聲，指出大雨毀損牧草、農具與儲倉，許多年輕畜牧業者「一夕傾家蕩產」，更面臨貸款壓力與離牧困境。她籲市府針對青農另設補助專案，協助其重新站穩腳步。

▲台南大北門地區颱風摧毀大量屋頂，災民冒雨修屋釀死亡悲劇，市議員林燕祝與藍營議員批賴清德總統言論不負責，導致災民自救出事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

面對藍營指控，市府副祕書長尤天厚強調災後市府日以繼夜搶救，並設立單一窗口受理補助與物資申請，未曾間斷。但他也表示，針對災民與議員建議，會盡速轉達中央並研擬可行辦法。林燕祝最後疾呼：「台南災民不該成為統計數字裡的悲劇。賴總統，你得對這些信任你的鄉親負責！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲
演習還逗留！　台北男遭帶上警車畫面曝
NONO爆成為「朱海君經紀」　許效舜曝夫妻近況
柯文哲怒了！「1次又1次約談」逼認罪：證人快哭了
最後一通電話！韓男開車「遭暴雨灌頂」　喊老婆後溺斃
快訊／14縣市大雨特報！　下到深夜
快訊／教育部擬撤銷周台英教練證！　考績會追究台師大校長疏失

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用　兼具文化、防災與服務

災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

婦接詐騙電話「妳涉嫌刑案」驚慌求證　內埔警阻詐保她老本

打造共融職場！　台南勞工局辦多元性別友善論壇

慈濟捐贈輔具關懷高齡長者　縣議員加碼為代步車添安全配備

雲端點歌也有坑！KTV播未授權歌曲　智慧法院審理業者與負責人

八旬婦訪友巷子裡迷路　台東暖警即時伸援手

亂丟菸蒂、垃圾最重罰6千　台東縣府：檢舉有獎勵金

丟沙包、吊酒瓶玩起來！　台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

網戀喊「親愛的」騙投資　東港警+行員聯手攔阻7萬元

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用　兼具文化、防災與服務

災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

婦接詐騙電話「妳涉嫌刑案」驚慌求證　內埔警阻詐保她老本

打造共融職場！　台南勞工局辦多元性別友善論壇

慈濟捐贈輔具關懷高齡長者　縣議員加碼為代步車添安全配備

雲端點歌也有坑！KTV播未授權歌曲　智慧法院審理業者與負責人

八旬婦訪友巷子裡迷路　台東暖警即時伸援手

亂丟菸蒂、垃圾最重罰6千　台東縣府：檢舉有獎勵金

丟沙包、吊酒瓶玩起來！　台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

網戀喊「親愛的」騙投資　東港警+行員聯手攔阻7萬元

楊繡惠綑狗鏈瘦身 每餐只吃滷蛋兩青椒自虐式減重

一家8口稱：罹患精神疾病！涉嫌「詐保5570萬」　二審無罪確定了

桃園選舉公報綁反罷文宣？　詹江村報案揭真相轟「王義川自導自演」

「借錢求還錢還被罵」　柯志恩：蘇貞昌普發現金卓榮泰做不到？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

模擬共軍登陸迅速北進　M60A3戰車苗栗演練「縱深防禦作戰」

法人憂匯率、關稅衝擊毛利率目標　魏哲家：把重點放在「更好」的部分

川普要可口可樂棄用玉米糖漿　醫曝改用蔗糖贏在「吸收慢」

楊晨熙飛韓脫了！「衝泳池解放超兇上圍」 想遇帥歐巴…結果好悲劇

超商店員看不去了！狂塞7瓶果汁...女賊竟喊：為何會在我包包

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

地方熱門新聞

桃園道路有簡體字！市府：是省道

桃園航空城開發進入關鍵期　安置住宅具挑戰

台電新營區處搶修進度破99.9%今晚10時前台南全面恢復民生用電

英國EBC金融捐10000美元挺台南災後重建

災後防疫與醫療不中斷衛生局全線啟動守護市民健康

桃園捷運綠線列車　高架段動態測試　

災民自行修屋頂卻喪命台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

KTV播未授權歌曲智慧法院併案審理業者與負責人

演習警報發放　男子逗留街頭遭勸說

黃偉哲視察北門災後復原感謝義消、國軍與替代役助陣重建

丟沙包、吊酒瓶玩起來！台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

亂丟菸蒂、垃圾最重罰6千　檢舉可獲獎勵金

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

網戀喊「親愛的」騙投資　警+行員聯手阻詐

更多熱門

相關新聞

賴清德接見瓜地馬拉議長　感謝他為中國錯誤詮釋2758號決議發聲

賴清德接見瓜地馬拉議長　感謝他為中國錯誤詮釋2758號決議發聲

總統賴清德17日上午接見瓜地馬拉議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）所率的跨黨派議員訪台團。賴清德表示，感謝羅慕斯議長，持續支持台灣的國際參與，除了代表國會簽署友台決議文，也針對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明。他說，未來台灣和瓜地馬拉，做為全球民主陣營的重要夥伴，將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，並攜手推動區域與全球的繁榮發展。

打造共融職場！台南勞工局辦多元性別友善論壇

打造共融職場！台南勞工局辦多元性別友善論壇

教宗良十四世為台灣風災祈禱　賴清德請大使館轉達感謝

教宗良十四世為台灣風災祈禱　賴清德請大使館轉達感謝

丟沙包、吊酒瓶玩起來！台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

丟沙包、吊酒瓶玩起來！台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

不能喊告急？　藍掀李進勇2018稱「選情很危險」

不能喊告急？　藍掀李進勇2018稱「選情很危險」

關鍵字：

災民喪命台南藍軍賴清德悲劇

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面