快訊／導彈攻擊警報響了！北部「城鎮韌性演習」登場　半小時管制人車

▲「城鎮韌性防空演習」手機警報簡訊。（圖／讀者提供）

記者蘇晏男／台北報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，今（17日）下午1時半至2時輪到北部實施演練。稍早，國家級警報響起，顯示「敵導彈敵攻擊台灣北部，盡速避難」。接著，如民眾未配合相關管制，地方政府得引用《民防法》第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

針對防空與救援的萬安演習與民安演習，2025年起整合為「城鎮韌性演習」。根據規劃，7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 ，續於防空警報解除後，再實施1小時「救濟站」災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理及戰災搶救（災害救援）等實作演練。

除東部及外(離)島地區時間是上午10時至10時半外，其他地區皆為下午1時半至2時。在區分上，北部地區為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市。其中在台北方面，假想台北地區猝然遭受敵飛航實體襲擊，並由中央發布空襲狀況及警報系統發放。

演習期間發放「1長音、2短音」的警報聲，且重複3次，屆時地方政府須執行人、車及所有場所需疏散避難、交通及其他必要管制。台北捷運、桃園機捷、貓空纜車、高鐵、台鐵及高速公路正常運作，但車站「只進不出」。

全動署人力動員處處長朱森村強調，如未依《民防法》第21條、 《防空演習實施辦法》第12條規定，配合防空演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▼城鎮韌性演習長官車隊視察。（圖／記者屠惠剛攝）

▼城鎮韌性演習北市火車站前忠孝西路一段道路淨空。（圖／記者屠惠剛攝）