演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

記者鄺郁庭／綜合報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，今（17日）下午1時半至2時輪到北部實施演練。期間發出國家級警報，提醒民眾「敵導彈攻擊台灣北部，盡速避難」。不過，有人卻在實兵演練警報響起時，依然照常下車拍照，地點則是在北市市民大道高架橋上，影片引發議論。

▲原PO在萬安演習期間發現有女子在高架橋上拍照。（圖／原PO授權引用，下同）

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有網友在Threads貼出影片，「萬安演習下車拍照喔！要不要檢舉咧？」並指出地點是市民大道高架橋。影片中可見，一輛鐵灰色轎車就停在路旁，副駕駛座的車門正開著，但上面卻沒有人。鏡頭一轉才發現，有兩名女子在車子前方，也就是高架橋上拍照留念，拍完還悠哉走回車上。

這一幕也讓原PO和其他目擊者傻眼，紛紛直呼，「還在拍！」「真的假的她們在幹嘛？」「X！很北爛欸」、「我全部錄下來了。」

影片一出，網友紛紛傻眼，「是叫妳停路邊，不是拍照欸」、「IG限動：整條高架橋只有我跟@xxx」、「哇噻！拍照留念15萬……」、「15萬罰起來！」原PO也在留言處直嘆，「走路就算了，高架橋下車拍照真的無言。」

針對防空與救援的萬安演習與民安演習，2025年起整合為「城鎮韌性演習」。根據規劃，7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 。

今天下午1時30分至下午2時，是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市等縣市民眾要特別注意，這30分鐘裡，民眾如未依《民防法》第21條、 《防空演習實施辦法》第12條規定，配合防空演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

※影片獲原PO（chentx_1009）授權引用。