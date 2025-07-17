　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

記者鄺郁庭／綜合報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，今（17日）下午1時半至2時輪到北部實施演練。期間發出國家級警報，提醒民眾「敵導彈攻擊台灣北部，盡速避難」。不過，有人卻在實兵演練警報響起時，依然照常下車拍照，地點則是在北市市民大道高架橋上，影片引發議論。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO在萬安演習期間發現有女子在高架橋上拍照。（圖／原PO授權引用，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads貼出影片，「萬安演習下車拍照喔！要不要檢舉咧？」並指出地點是市民大道高架橋。影片中可見，一輛鐵灰色轎車就停在路旁，副駕駛座的車門正開著，但上面卻沒有人。鏡頭一轉才發現，有兩名女子在車子前方，也就是高架橋上拍照留念，拍完還悠哉走回車上。

這一幕也讓原PO和其他目擊者傻眼，紛紛直呼，「還在拍！」「真的假的她們在幹嘛？」「X！很北爛欸」、「我全部錄下來了。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

影片一出，網友紛紛傻眼，「是叫妳停路邊，不是拍照欸」、「IG限動：整條高架橋只有我跟@xxx」、「哇噻！拍照留念15萬……」、「15萬罰起來！」原PO也在留言處直嘆，「走路就算了，高架橋下車拍照真的無言。」

針對防空與救援的萬安演習與民安演習，2025年起整合為「城鎮韌性演習」。根據規劃，7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 。

今天下午1時30分至下午2時，是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市等縣市民眾要特別注意，這30分鐘裡，民眾如未依《民防法》第21條、 《防空演習實施辦法》第12條規定，配合防空演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

※影片獲原PO（chentx_1009）授權引用。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone省電秘訣曝光　只要隨手1個小動作
台積電今年股利發18元！　財務長：明年至少20元
普發1萬元喊卡合理嗎？　6.2萬人表態「結果一面倒」
林采緹比基尼太小件「掉出超兇身材」！自拍狂被亂入
經濟部稱光電板已清理99%　黃國昌秀慘況打臉
演習警報響！2女「市民高架」下車拍照　眾人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

普發1萬元恐喊卡合理嗎？6.2萬人表態了　「投票結果」一面倒

高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋1500職缺　最狂薪資上看8萬

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

不希望抹滅周台英國腳傳奇　簡奇陞：若她道歉「我們絕對接受」

獨／GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

中年女坐過站！搭高鐵「1舉動」最重罰100萬　他直擊傻眼了

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

普發1萬元恐喊卡合理嗎？6.2萬人表態了　「投票結果」一面倒

高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋1500職缺　最狂薪資上看8萬

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」他全錄了　眾人看傻

不希望抹滅周台英國腳傳奇　簡奇陞：若她道歉「我們絕對接受」

獨／GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

中年女坐過站！搭高鐵「1舉動」最重罰100萬　他直擊傻眼了

精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

小嫻離台進修音樂哭了！　淚崩全被拍：我真的太感動

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

2童未繫安全帶害父挨罰4500　他辯「停車受檢」害的...法官打臉

台鐵又爆停車不當「區間車超出月台」　司機員恐遭懲處

師大女足「抽200管血換32學分」她摘墨鏡哽咽：該遮遮掩掩的不是我

生活熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

快訊／14縣市大雨特報！下到深夜

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

「整個師大都要道歉？」兼任助理教授點頭挺學生

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」網看傻

被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動

全台海拔最高星巴克將熄燈！清境8月新規劃曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／導彈攻擊警報響了！北部「城鎮韌性演習」登場　半小時管制人車

快訊／導彈攻擊警報響了！北部「城鎮韌性演習」登場　半小時管制人車

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，今（17日）下午1時半至2時輪到北部實施演練。稍早，國家級警報響起，顯示「敵導彈敵攻擊台灣北部，盡速避難」。接著，如民眾未配合相關管制，地方政府得引用《民防法》第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

LIVE／韌性演習今13：30登場　躲好免罰15萬！演練現場看這裡

LIVE／韌性演習今13：30登場　躲好免罰15萬！演練現場看這裡

阿拉斯加7.3強震　撤離逃生畫面曝光

阿拉斯加7.3強震　撤離逃生畫面曝光

演習警報發放　男子逗留街頭遭勸說

演習警報發放　男子逗留街頭遭勸說

北部民眾注意！城鎮韌性演習今13:30登場　小心走在路上被罰15萬

北部民眾注意！城鎮韌性演習今13:30登場　小心走在路上被罰15萬

關鍵字：

萬安演習高架橋拍照城鎮韌性演習警報

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面