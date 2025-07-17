移民這局贏了！　川普政府想拔他綠卡「法院2理由推翻」

▲川普政府祭出嚴厲的移民政策。（示意圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國第三巡迴上訴法院15日裁定，司法部不得單方面撤銷合法永久居民的綠卡，並且批評政府此舉不僅侵犯國會權力，也與政府三權分立的基本原則背道而馳。

《新聞週刊》報導，此案主角是紐澤西州長期居民、巴勒斯坦裔的卡塔納尼（Mohammad Qatanani），他1996年持工作簽證入境後，持續尋求在美國合法定居，並於2008、2020年二度獲得移民法官批准，調整為永久居民身分。儘管他本人堅決否認，卻被聯邦官員指控與哈瑪斯有關，司法部「移民上訴委員會」（BIA）也試圖撤銷其永久居留權。

對此，第三巡迴上訴法院15日表決裁定BIA驅逐令無效，確認了卡塔納尼目前仍具有永久居民身分。

主審法官、由前總統拜登任命的法官弗里曼（Arianna Freeman）指出，BIA試圖撤銷卡塔納尼永久居民身分的做法，不僅不符國會制定的《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act）程序，也超出職權範圍。此外，針對2008年的批准，國土安全部未在30天內提出上訴，BIA卻仍逕自發布驅逐令。

弗里曼指出，若按照政府的主張與邏輯，行政部門可以「為所欲為」撤銷綠卡，形同繞過國會所設下的程序與限制，與三權分立的基本原則背道而馳。

不過，川普任命的法官馬提（Paul Matey）對於判決發表反對意見，「過去25年來，有5位總統和10位司法部長都反對卡塔納尼留在美國。」他認為法院不該受理此案，主張駁回上訴。至於司法部發言人則拒絕評論。

川普希望能夠更大範圍地重審或撤銷綠卡，承諾推動美國史上最大規模的遣返行動，恐怕影響數百萬永久居留者，也已導致許多非法移民、持有合法簽證與綠卡者遭到拘留。美國海關及邊境保衛局（CBP）更曾警告，「擁有綠卡是一種特權而非權利」，有前科的合法居民抵達入境口岸時，可能在遣返程序之前被拘留。15日裁定，則被視為對川普移民政策的重大打擊。