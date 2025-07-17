川普身體狀況令人憂心！手背「神秘瘀青」曝光　白宮緊急出面解釋

▲美國總統川普與法國總統馬克宏在公開場合握手過久，引發關注。（圖／達志影像／美聯社）
記者羅翊宬／綜合報導
美國總統川普右手背神秘瘀青再度出現，引發外界對其健康狀況的關注。近日川普搭乘海軍1號準備前往賓州匹茲堡時，被拍到手背擦有大面積膚色遮瑕膏，畫面曝光後再度掀起熱議。白宮回應，瘀傷是因為他經常與群眾握手所致，但部分醫師對此說法存疑，推測背後可能另有原因。
現年79歲的川普，當時正對記者談論俄羅斯總統普丁，一名攝影記者發現川普的手部異狀並放大拍攝，畫面顯示他右手背塗有大量膚色遮瑕膏，試圖掩蓋瘀傷痕跡。
對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向《每日野獸》（The Daily Beast）透露，川普手上的瘀青是由於頻繁與支持者握手所導致，並強調，「川普總統是最親民的領導人，每天與民眾接觸、握手的次數比歷任總統都還要多，他以實際行動證明對美國人民的承諾。」
BREAKING: A close-up of Trump’s hand is going viral—and let’s just say, it’s not exactly “strongman” material.— House Of Carter???????? (@House0fCarter) July 15, 2025
Zoom in, and what do we see?
Flaking spray tan
Bruising and blotches
???? Skin so thin it looks like a retirement home fruit roll-up
And this is the guy who… pic.twitter.com/Rnhbuf8gKP
事實上，川普去年12月接受《時代雜誌》訪問時也曾表示，瘀傷是「工作傷害」，是因與數千人握手所致。不過，今年2月他與法國總統馬克宏會面時，右手背上的瘀青再度引發外界議論。
然而，醫界並不完全接受白宮說法。美國聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）內科醫師帕特爾（Dr. Neal H. Patel）受訪時分析，「我看過許多商務人士病患，但從未見過因為握太多手而產生瘀青的情況。這種可能性存在，但不會是我首先考慮的原因之一。」
帕特爾推測，瘀傷可能是靜脈注射留下的痕跡，或與年齡、骨質疏鬆等因素有關。
右翼專欄作家米蘭達・迪凡（Miranda Devine）則持不同看法。她表示，川普雖然有潔癖，但仍熱情回應民眾的每一次握手，「即使因此手背經常瘀青，他也從不推辭民眾的熱情」。
針對外界質疑健康狀況，白宮今年4月公布的總統健康報告指出，川普整體健康功能正常，四肢血液循環良好，關節與肌肉無腫脹，皮膚僅有輕微日曬損傷，未發現異常病灶或腫塊。
不過，在4月的軍事頒獎典禮，川普高舉美式足球時，手背瘀傷再度被拍到，讓外界質疑白宮報告的可信度。
讀者迴響