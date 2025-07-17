川普身體狀況令人憂心！手背「神秘瘀青」曝光　白宮緊急出面解釋

▲美國總統川普與法國總統馬克宏在公開場合握手過久，引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普右手背神秘瘀青再度出現，引發外界對其健康狀況的關注。近日川普搭乘海軍1號準備前往賓州匹茲堡時，被拍到手背擦有大面積膚色遮瑕膏，畫面曝光後再度掀起熱議。白宮回應，瘀傷是因為他經常與群眾握手所致，但部分醫師對此說法存疑，推測背後可能另有原因。

現年79歲的川普，當時正對記者談論俄羅斯總統普丁，一名攝影記者發現川普的手部異狀並放大拍攝，畫面顯示他右手背塗有大量膚色遮瑕膏，試圖掩蓋瘀傷痕跡。

對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向《每日野獸》（The Daily Beast）透露，川普手上的瘀青是由於頻繁與支持者握手所導致，並強調，「川普總統是最親民的領導人，每天與民眾接觸、握手的次數比歷任總統都還要多，他以實際行動證明對美國人民的承諾。」

BREAKING: A close-up of Trump’s hand is going viral—and let’s just say, it’s not exactly “strongman” material.



Zoom in, and what do we see?



Flaking spray tan

Bruising and blotches

???? Skin so thin it looks like a retirement home fruit roll-up



And this is the guy who… pic.twitter.com/Rnhbuf8gKP — House Of Carter???????? (@House0fCarter) July 15, 2025

事實上，川普去年12月接受《時代雜誌》訪問時也曾表示，瘀傷是「工作傷害」，是因與數千人握手所致。不過，今年2月他與法國總統馬克宏會面時，右手背上的瘀青再度引發外界議論。

然而，醫界並不完全接受白宮說法。美國聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）內科醫師帕特爾（Dr. Neal H. Patel）受訪時分析，「我看過許多商務人士病患，但從未見過因為握太多手而產生瘀青的情況。這種可能性存在，但不會是我首先考慮的原因之一。」

帕特爾推測，瘀傷可能是靜脈注射留下的痕跡，或與年齡、骨質疏鬆等因素有關。

右翼專欄作家米蘭達・迪凡（Miranda Devine）則持不同看法。她表示，川普雖然有潔癖，但仍熱情回應民眾的每一次握手，「即使因此手背經常瘀青，他也從不推辭民眾的熱情」。

針對外界質疑健康狀況，白宮今年4月公布的總統健康報告指出，川普整體健康功能正常，四肢血液循環良好，關節與肌肉無腫脹，皮膚僅有輕微日曬損傷，未發現異常病灶或腫塊。

不過，在4月的軍事頒獎典禮，川普高舉美式足球時，手背瘀傷再度被拍到，讓外界質疑白宮報告的可信度。