川普身體狀況令人憂心！手背「神秘瘀青」曝光　白宮緊急出面解釋

▲美國總統川普與法國總統馬克宏在公開場合握手過久,引發關注。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國總統川普右手背神秘瘀青再度出現,引發外界對其健康狀況的關注。近日川普搭乘海軍1號準備前往賓州匹茲堡時,被拍到手背擦有大面積膚色遮瑕膏,畫面曝光後再度掀起熱議。白宮回應,瘀傷是因為他經常與群眾握手所致,但部分醫師對此說法存疑,推測背後可能另有原因。

現年79歲的川普,當時正對記者談論俄羅斯總統普丁,一名攝影記者發現川普的手部異狀並放大拍攝,畫面顯示他右手背塗有大量膚色遮瑕膏,試圖掩蓋瘀傷痕跡。

對此,白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)向《每日野獸》(The Daily Beast)透露,川普手上的瘀青是由於頻繁與支持者握手所導致,並強調,「川普總統是最親民的領導人,每天與民眾接觸、握手的次數比歷任總統都還要多,他以實際行動證明對美國人民的承諾。」

BREAKING: A close-up of Trump’s hand is going viral—and let’s just say, it’s not exactly “strongman” material.



Zoom in, and what do we see?



Flaking spray tan

Bruising and blotches

???? Skin so thin it looks like a retirement home fruit roll-up



And this is the guy who… pic.twitter.com/Rnhbuf8gKP