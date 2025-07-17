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川普繼續威脅日本！實施25%高關稅「即將成真」　自民黨選情告急

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲川普向日本課徵25%關稅，石破茂的自民黨在參議院改選的聲望低迷。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在長達數個月的貿易談判過程中，美國總統川普始終對日本抱持不滿的態度，認為日本對於開放市場的意願相當消極，且日本不願擴大從美國進口汽車、稻米。對此，川普再度向記者表態，威脅向日本課徵的25%對等關稅，將會如期於8月正式實施。另一方面，日本自民黨石破茂政權正面臨危機。

根據《日本放送協會》，川普於美東時間16日在華府白宮回應現場記者對於關稅的提問，其中在提到日本時，他又再度語帶威脅道，「關於日本，我想可能就是按照當初信件中所描述的內容」，意即按照7日寄給日本首相石破茂的書信中，所提到的向所有日本輸美產品課徵25%對等關稅。

報導指出，川普曾於美東時間15日在華府郊外空軍基地時，首度回答記者提問，表示「若日本開放市場（就有轉圜的餘地），但他們應該不會這樣做吧？所以，就有可能依照信函所寫（課徵25%對等關稅）」，從其談話內容可以看出，美國對日本所課徵的25%關稅，極有可能於8月1日起正式實施，將對日本汽車產業等經濟層面帶來嚴重衝擊。

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

事實上，石破茂從4月起便頻繁派出心腹、經濟再生擔當大臣赤澤亮正多次赴美與美國財政部長貝森特、美國商務部長盧特尼克談判，甚至川普也曾親自參與首輪談判，然而日美雙方至今卻仍未達成協議，而川普更對日本祭出25%高額關稅，預估將衝擊自民黨、公明黨聯合政權在7月20日參議院改選的選情。

日媒《朝日新聞》於13、14日向選民實施調查，發現自民黨、公明黨選前聲望相當低迷，預估在經過改選後，兩黨在參議院所獲得的席次恐怕無法過半（包含非改選席次，一共125席），自民黨甚至被預估僅能取得30到35席上下，至於公明黨則預估取得9席，一旦自公政權席次無法過半而淪為「少數執政黨」，恐將危及石破茂自民黨總裁、甚至日本首相的地位。

據悉，日本參議院每逢3年針對一半的席次進行改選，一任為6年。在7月20日的改選，是從248席之中的125席進行改選，若要取得過半數的席次，則自民黨、公明黨必須在改選中取得至少50席。

►關稅真的來了！川普警告：日本若不開放市場「8月開徵25%」
►川普關稅炸彈開天價！施壓南韓砸4000億美元設基金　重振美製造業

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