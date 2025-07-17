以色列轟炸敘利亞國防部！　女主播新聞播一半驚慌逃難

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This is not Gaza.



This is not Beirut.



This is Damascus.



Israel is raining bombs on Syria’s capital, targeting civilian neighborhoods and government sites, in one of the oldest cities on Earth — a city that has stood for over 11,000 years. pic.twitter.com/7iPm4WwPZg — sarah (@sahouraxo) July 16, 2025

記者張靖榕／綜合報導

以色列於16日對敘利亞首都大馬士革（Damascus）發動一連串猛烈空襲，炸毀多座政府設施，包括國防部大樓，引發嚴重死傷並升高地區緊張局勢。敘利亞衛生部向美媒提供消息指出，空襲造成至少3人死亡、34人受傷。

▲以色列空襲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）



綜合外電報導，這波軍事升級與敘國南部少數民族「德魯茲人」（Druze）與遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin）間的武裝衝突有關。德魯茲教源自伊斯蘭教什葉派的伊斯瑪儀派，但在神學實踐上更接近基督教。近期雙方在蘇韋達（Suwayda）地區爆發激烈衝突，敘利亞政府軍進駐當地，雖在15日宣布停火協議，但不到一天戰火再起，雙方互控對方率先違反協議。

以色列將德魯茲人視為潛在盟友，對敘軍鎮壓行動感到不滿，近日持續支援德魯茲人，打擊敘軍在蘇韋達的部隊。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）16日警告敘軍若不盡快撤出蘇韋達，以色列將擴大攻擊行動。數小時後，大馬士革接連傳出巨大爆炸聲響。

以色列國防軍（IDF）隨後證實出動無人機襲擊大馬士革國防部總部大樓「入口」位置，幾小時後再度對同一地點進行更猛烈轟炸，導致大樓嚴重毀損。以軍同時對大馬士革郊區總統府周邊地區發動攻擊。

After Syrian forces massacred the Druze population, Israeli jets bombed military targets in Damascus. It was caught live on TV. pic.twitter.com/KTfPywBunC — Michael Dickson (@michaeldickson) July 16, 2025

X平台瘋傳的影片顯示，敘利亞國防部大樓突遭連續爆炸襲擊，建物崩塌、碎石四濺，濃煙瞬間吞沒整棟建築。另有畫面顯示敘利亞國營電視台（Syrian TV）女主播在直播播報空襲新聞時，意外捕捉到第二波空襲發生，攝影棚劇烈晃動、爆炸聲震耳欲聾，主播驚慌失措逃離畫面。

敘利亞政府強烈譴責以色列攻擊多座政府建築，指控此舉為「危險的升級行為」。外交部發聲明表示，「這起公然攻擊，是以色列政權有系統地挑起緊張、製造混亂、破壞敘利亞安全與穩定的政策的一環。」聲明並補充，敘利亞「保留依據國際法，以一切手段捍衛領土與人民的全部合法權利」。