　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列轟炸敘利亞國防部！　女主播新聞播一半驚慌逃難

記者張靖榕／綜合報導

以色列於16日對敘利亞首都大馬士革（Damascus）發動一連串猛烈空襲，炸毀多座政府設施，包括國防部大樓，引發嚴重死傷並升高地區緊張局勢。敘利亞衛生部向美媒提供消息指出，空襲造成至少3人死亡、34人受傷。

▲以色列空襲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

▲以色列空襲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

綜合外電報導，這波軍事升級與敘國南部少數民族「德魯茲人」（Druze）與遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin）間的武裝衝突有關。德魯茲教源自伊斯蘭教什葉派的伊斯瑪儀派，但在神學實踐上更接近基督教。近期雙方在蘇韋達（Suwayda）地區爆發激烈衝突，敘利亞政府軍進駐當地，雖在15日宣布停火協議，但不到一天戰火再起，雙方互控對方率先違反協議。

以色列將德魯茲人視為潛在盟友，對敘軍鎮壓行動感到不滿，近日持續支援德魯茲人，打擊敘軍在蘇韋達的部隊。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）16日警告敘軍若不盡快撤出蘇韋達，以色列將擴大攻擊行動。數小時後，大馬士革接連傳出巨大爆炸聲響。

以色列國防軍（IDF）隨後證實出動無人機襲擊大馬士革國防部總部大樓「入口」位置，幾小時後再度對同一地點進行更猛烈轟炸，導致大樓嚴重毀損。以軍同時對大馬士革郊區總統府周邊地區發動攻擊。

X平台瘋傳的影片顯示，敘利亞國防部大樓突遭連續爆炸襲擊，建物崩塌、碎石四濺，濃煙瞬間吞沒整棟建築。另有畫面顯示敘利亞國營電視台（Syrian TV）女主播在直播播報空襲新聞時，意外捕捉到第二波空襲發生，攝影棚劇烈晃動、爆炸聲震耳欲聾，主播驚慌失措逃離畫面。

敘利亞政府強烈譴責以色列攻擊多座政府建築，指控此舉為「危險的升級行為」。外交部發聲明表示，「這起公然攻擊，是以色列政權有系統地挑起緊張、製造混亂、破壞敘利亞安全與穩定的政策的一環。」聲明並補充，敘利亞「保留依據國際法，以一切手段捍衛領土與人民的全部合法權利」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登
單局2失誤成敗因　林岳谷致歉：請不要辱罵我的另一半
25歲鮮肉3度激吻紅姐「檢驗陽性」　崩潰不敢親了
鳳梨被開13槍！　新視角影片曝光
世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績
男演員撿手機滑倒墜樓死亡！　享年43歲
薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展
女足教練周台英「165字道歉信」被轟爛！台師大粉專緊急刪文
薇帕颱風估今生成！最新路徑曝光　3縣市熱爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情色網紅露天開播！俄2女當眾「撫胸摸下體」　親曝收入很滿意

以色列轟炸敘利亞國防部！　女主播新聞播一半驚慌逃難

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

MAGA陣營為「淫魔富豪」內鬨！　川普大罵愚蠢

快訊／阿拉斯加外海爆規模7.3強震！　美當局發海嘯警報

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

快訊／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒　現場煙火亂炸

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」　時間更久情境更擬真

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

【喝一口就猜對】女盲猜瓶裝水全答對！根本品水師

情色網紅露天開播！俄2女當眾「撫胸摸下體」　親曝收入很滿意

以色列轟炸敘利亞國防部！　女主播新聞播一半驚慌逃難

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

MAGA陣營為「淫魔富豪」內鬨！　川普大罵愚蠢

快訊／阿拉斯加外海爆規模7.3強震！　美當局發海嘯警報

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

快訊／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒　現場煙火亂炸

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」　時間更久情境更擬真

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

謝金河：我曾是第一名　詐騙集團現在最愛「他」

莫彩曦離台手術首吐原因「清除骨碎片」　開刀後沒好轉…驚見血腫

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

情色網紅露天開播！俄2女當眾「撫胸摸下體」　親曝收入很滿意

世大運17日重點賽程　跆拳道品勢拚獎牌、台美混血泳將韓安齊登場

以色列轟炸敘利亞國防部！　女主播新聞播一半驚慌逃難

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

船用燃油議題受關注　估2030年之前仍是傳統與混合生質燃料

北部民眾注意！城鎮韌性演習今13:30登場　小心走在路上被罰15萬

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

國際熱門新聞

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

快訊／阿拉斯加外海爆規模7.3強震！　美當局發海嘯警報

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

25歲連體雙胞胎「姊姊結婚了」！被問私密事回這句

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」

沒人願意來上班　三寶媽1人經營漢堡王爆紅

「南京紅姐」登越南舞台劇

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」：不用排隊

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

MAGA陣營為「淫魔富豪」內鬨！　川普大罵愚蠢

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

上大夜班忙了一整晚「下班被開除」！她怒砸早餐吧

更多熱門

相關新聞

敘利亞首都爆炸　以軍證實空襲

敘利亞首都爆炸　以軍證實空襲

敘利亞首都大馬士革（Damascus）16日傳出巨大爆炸聲，已知在爆炸發生之前，有一架無人機飛越該地區上空。

加薩6童取水遭炸死　以色列認飛彈偏離目標

加薩6童取水遭炸死　以色列認飛彈偏離目標

加薩24平民領物資當場「遭以軍爆頭」！

加薩24平民領物資當場「遭以軍爆頭」！

以色列官員曝：伊朗濃縮鈾「還沒被炸完」

以色列官員曝：伊朗濃縮鈾「還沒被炸完」

加薩「5早產兒擠1保溫箱」心痛畫面曝！

加薩「5早產兒擠1保溫箱」心痛畫面曝！

關鍵字：

以色列敘利亞大馬士革

讀者迴響

熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面