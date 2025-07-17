新廠房面積與F-35總裝線相當　瀋飛力拼年產百架殲-35

▲瀋飛新廠房占地面積達27萬平方米（平方公尺），將全力打造殲-35隱身戰機。（圖／翻攝自遼寧衛視，下同。）

軍武中心／綜合報導

全面飆速生產最新戰機，大陸官方近日曝光中國航空工業集團旗下瀋陽飛機工業集團（簡稱瀋飛）新廠房面貌，占地達27萬平方米（平方公尺）的大面積已與美國洛克希德‧馬丁為F-35戰機打造的生產線廠房相當。這意味著，瀋飛現階段最炙熱的拳頭商品殲-35隱身戰機，明年有望實現達到每年破百架的產量。

《遼寧衛視》日前報導遼寧省政府主要領導在瀋陽調研，視察瀋北新區瀋陽航空航天城的消息，進而曝光瀋飛這座於2024年完成封頂、尚未完成全部建設工作的新廠房。據了解，這是一座典型的單層單體廠房，此類廠房占地面積大，內部方便組織短距離交通運輸，相當適合生產尺寸較大或外形不規則的大型產品。

公開資料顯示，瀋飛新廠房內部配備複合材料加工中心、鈦合金及增材製造中心等尖端設施，預計年底即可投入生產。同時其總建築面積達到27萬平方米，與美國洛克希德‧馬丁F-35戰機總裝廠27.5萬平方米的面積幾乎持平。目前的數據顯示，F-35系列戰鬥機的年產量約為150架，這也代表著中國第二款的隱身戰機殲-35也有望實現每年不低於150架的產能。

值得注意的是，在瀋飛過去公開的「瀋陽航空航天城」規劃圖中，這次曝光即將完建的新廠房其實只是「一期工程」，未來還將有一座占地面積相近的廠房和其他配套建築物，兩座廠房的長度都將超過700米。陸媒形容，未來落成運作，瀋飛公司將進入新型戰鬥機的「爆兵模式」。

預估按照計畫，瀋飛將重點打造彈射版殲-15T戰機、殲-15D電子戰機以及殲-35隱身戰機，以滿足中國海軍航空兵艦載機部隊對於新航母的重點型號軍機裝備需求。同時也將建造陸基版殲-35A，以滿足中國空軍對於第二款隱身戰機的裝備需求，擴大整體機隊規模。

▼解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）