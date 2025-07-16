美眾議院軍委會通過修正案　維持「駐韓美軍2.85萬兵力」現狀

▲駐韓美軍維持2萬8500名兵力。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國國會眾議院軍事委員會於美東時間15日，口頭表決通過2026會計年度《國防授權法案》（NDAA）修正案，重申維持駐韓美軍2萬8500名兵力之現狀。該修正案由共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）提出，顯示國會對可能於川普政府下推動的駐韓美軍削減計畫持保留立場，意圖透過立法方式設下政治制衡。

根據《韓聯社》，美國國會正審議的2026會計年度國防授權法案初稿，原本並未納入維持駐韓美軍規模的條文。不過威爾森在軍委會全體會議中提出修正案，主張持續推動加強印太地區安全同盟，並明文指出「包括維持駐韓美軍2萬8500人規模、深化雙邊防衛合作、並提供延伸威懾承諾」，該案隨後獲口頭表決通過。

這項修正案的用語與2025會計年度通過版本相同，儘管並不具有強制效力，但長期以來已被視為國會對駐韓美軍存在的政策性支持與建議。

事實上，自2019至2021年期間，美國國會曾在國防授權法中明訂不得動用預算削減駐韓美軍人數。然而自2022年起，雖取消了禁止撥款限制，但仍透過明示部隊規模，表達維持現狀的立場。

與此同時，美國參議院軍事委員會於11日也通過相關版本法案，要求若國防部擬調整駐韓美軍兵力或移交美韓聯合司令部的戰時作戰指揮權，須由國防部長向國會保證此舉符合美國國家利益，才能執行。該版本也要求參謀首長聯席會議主席、印太司令與駐韓美軍司令對上述行動進行獨立風險評估。

目前距離2026年度國防授權法案最終版本完成尚有一段程序，包括參眾兩院需整合版本內容並重審通過，最終經總統簽署方可生效。